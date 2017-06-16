МВД считает некорректными обвинения в подделке экспертиз погибшего в Балашихе ребенка

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. МВД РФ считает некорректными заявления в СМИ о фальсификации сотрудниками полиции результатов экспертизы крови погибшего в ДТП в Подмосковье 6-летнего ребенка. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, уточнив, что согласно действующему законодательству, бюро судмедэкспертизы не входят в структуру ведомства.

"МВД России считает некорректными появившиеся в СМИ заявления лиц, имеющих ученые степени в области права и занимающих высокие государственные должности, в которых содержатся голословные обвинения в адрес сотрудников полиции в фальсификации результатов экспертизы", - сообщила она.

МВД России обращает внимание, что в соответствии с УПК РФ, в компетенцию следователей и дознавателей органов внутренних дел входит лишь вынесение постановлений о назначении судмедэкспертиз.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что полиция сфальсифицировала результаты экспертизы, выявившей в крови ребенка 2,7 промилле алкоголя.

"Вызывает недоумение, что такие заявления делают люди, пользующиеся авторитетом в обществе. Подобные непродуманные высказывания вводят в заблуждение широкую аудиторию и формируют у граждан искаженное представление об обстоятельствах данного уголовного дела", - добавила Волк.

В настоящее время ГУ МВД России по Московской области проводит служебную проверку, в ходе которой будут тщательно, объективно и всесторонне изучены материалы уголовного дела, дана оценка действиям должностных лиц и принято решение в соответствии с действующим законодательством.

23 апреля 31-летняя жительница Балашихи нарушила правила дорожного движения и сбила шестилетнего мальчика.

По данным СМИ, автомобиль протащил ребенка не менее 10 метров перед тем, как остановиться. В отношении водителя было возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека") и предъявлено обвинение с избранием меры пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее в ГУ МВД по Московской области сообщили, что экспертиза установила в крови погибшего концентрацию этилового спирта, которая соответствует сильной степени опьянения; в главке добавили, что следствие готовит документы для эксгумации тела ребенка и проведения дополнительной экспертизы.