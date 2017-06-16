В ДТП с автобусами в Ростовской области четыре человека погибли и 32 пострадали

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июня. /ТАСС/. Два рейсовых автобуса и легковой автомобиль столкнулись в пятницу утром в Матвеево-Курганском районе Ростовской области. В результате погибли четыре человека, 32 пострадали. По факту происшествия региональное УМВД возбудило уголовное дело, а Следственный комитет проводит проверку. Кроме того, региональное управление ГИБДД инициировало проверку автотранспортных предприятий, которым принадлежат автобусы.

Приграничная территория

ДТП произошло около 11:30 мск на автодороге Самбек - Успенская.

По данным замглавы Матвеево-Курганского района Александра Новака, один из рейсовых автобусов следовал из провозглашенной Донецкой народной республики. Второй автобус следовал по внутрирайонному маршруту Алексеевка - Курган.

"На перекрестке села Алексеевка выезжал автобус, который ходил по районному маршруту. Причина, по которой районный автобус не уступил дорогу автобусу, который шел по трассе, еще не известна, работает следственно-оперативная группа", - рассказал Новак.

По его словам, пассажиры автобуса, следовавшего из ДНР, не пострадали. "Среди пострадавших - только пассажиры автобуса из Ростовской области", - отметил он.

Матвеево-Курганский район граничит с Амвросиевским и Старобешевским районами Донецкой области Украины.

Последствия ДТП

По предварительной информации регионального управления МВД, в одном автобусе находился 31 человек, в другом - 21, включая водителей.

По последним данным, в результате тройного ДТП погибли четыре человека. Еще 32 получили травмы различной степени тяжести, 17 из них госпитализированы. В том числе медицинская помощь оказана троим детям, одного ребенка оставили в медучреждении, за его состоянием следят медики.

В районной больнице не хватало средств для помощи всем пострадавшим в этом ДТП, в частности, слишком быстро иссякали запасы крови и плазмы. В связи с этим помощь оказали специалисты Таганрогской станции переливания крови, сообщил ТАСС начмед райбольницы Николай Гапуненко. "У нас были дежурные запасы крови и плазмы. Одновременно идет несколько операций, все врачи и весь медперсонал загружен, делаем все, что можем", - отметил Гапуненко.

Как сообщила ТАСС министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская, в больнице достаточно медикаментов для оказания помощи пострадавшим. Она добавила, что сейчас на месте находится главврач одной из больниц Таганрога, а также нейрохирурги, травматологи.

Расследование ДТП

Управление МВД по Ростовской области возбудило уголовное дело по факту ДТП, об этом сообщили в пресс- службе ведомства. "Полиция возбудила уголовное дело по статье 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", - рассказала ТАСС официальный представитель управления Наталья Устименко.

Проверку проводит и следствие. По данным пресс-службы Следственного комитета РФ, доследственная проверка организована "с целью установления всех обстоятельств произошедшего, а также возможного наличия признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

Кроме того, как сообщили в пресс-службе главного управления МВД по Ростовской области, временно исполняющий обязанности управления ГИБДД по Ростовской области Алексей Токин поручил провести проверку транспортных предприятий, которым принадлежат автобусы, попавшие в аварию.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в пятницу выразил соболезнования семьям погибших, а также пожелал выздоровления пострадавшим в ДТП.