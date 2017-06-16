Число погибших в ДТП с автобусами в Ростовской области увеличилось до трех

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июня. /ТАСС/. Количество погибших в ДТП с автобусами в Ростовской области увеличилось до трех. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"На данный момент три человека погибли, 18 пострадали", - сказали в пресс-службе. Ранее ведомство сообщало о двух погибших.

Как сообщил начмед райбольницы Николай Гапуненко, кровь и плазму для пострадавших доставят в больницу Матвеево-Курганского района в ближайшее время из Таганрога.

"У нас были дежурные запасы крови и плазмы, но требуется сейчас еще, их в ближайшее время доставят со станции переливания крови, которая расположена в Таганроге",- сказал собеседник агентства.

Начмед добавил, что в больницу "уже прибыли восемь специалистов из Таганрога - это хирурги, нейрохирурги, травматологи". "Сейчас одновременно идет несколько операций, все врачи и весь медпорсанал загружен, делаем все, что можем. Но пять человек - крайне тяжелые. Одному из этих пациентов проводят ампутацию конечности", - сказал Гапуненко.

Ранее он сообщил, что всего в райбольницу госпитализировано 18 человек, из них трое детей, однако среди тяжелых пациентов детей нет.

О ДТП

ДТП произошло около 11:30 на автодороге Самбек-Успенская. По предварительным данным, столкнулись два автобуса и легковой автомобиль. Два человека погибли. Число пострадавших, по последним данным, достигло 18 человек. На место происшествия выехали сотрудники полиции, следователи, МЧС. По данным источника ТАСС в экстренных службах региона, один из рейсовых автобусов следовал из провозглашенной Донецкой народной республики. Матвеево-Курганский район расположен в юго-западной части Ростовской области и граничит с Донецкой областью Украины.