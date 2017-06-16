Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.06:
$ 57.74
€ 64.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Число погибших в ДТП с автобусами в Ростовской области увеличилось до трех

Происшествия
16 июня, 15:12 дата обновления: 16 июня, 15:18 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 16, июня. /ТАСС

По предварительным данным, на автодороге Самбек-Успенская столкнулись два рейсовых автобуса, один из которых следовал из ДНР, и легковой автомобиль

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Управление ГИБДД по Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июня. /ТАСС/. Количество погибших в ДТП с автобусами в Ростовской области увеличилось до трех. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"На данный момент три человека погибли, 18 пострадали", - сказали в пресс-службе. Ранее ведомство сообщало о двух погибших.

Как сообщил начмед райбольницы Николай Гапуненко, кровь и плазму для пострадавших доставят в больницу Матвеево-Курганского района в ближайшее время из Таганрога.

"У нас были дежурные запасы крови и плазмы, но требуется сейчас еще, их в ближайшее время доставят со станции переливания крови, которая расположена в Таганроге",- сказал собеседник агентства.

Начмед добавил, что в больницу "уже прибыли восемь специалистов из Таганрога - это хирурги, нейрохирурги, травматологи". "Сейчас одновременно идет несколько операций, все врачи и весь медпорсанал загружен, делаем все, что можем. Но пять человек - крайне тяжелые. Одному из этих пациентов проводят ампутацию конечности", - сказал Гапуненко.

Ранее он сообщил, что всего в райбольницу госпитализировано 18 человек, из них трое детей, однако среди тяжелых пациентов детей нет.

О ДТП

ДТП произошло около 11:30 на автодороге Самбек-Успенская. По предварительным данным, столкнулись два автобуса и легковой автомобиль. Два человека погибли. Число пострадавших, по последним данным, достигло 18 человек. На место происшествия выехали сотрудники полиции, следователи, МЧС. По данным источника ТАСС в экстренных службах региона, один из рейсовых автобусов следовал из провозглашенной Донецкой народной республики. Матвеево-Курганский район расположен в юго-западной части Ростовской области и граничит с Донецкой областью Украины.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Скачки на приз президента
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
17
При пожаре в лондонском небоскребе есть жертвы
3
В Адыгее вертолет совершил жесткую посадку и загорелся
14
Давка в Турине: 1,5 тыс. человек оказались в больницах после финала Лиги чемпионов
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СК изъял всю медицинскую документацию по делу онкобольной из Апатитов
2
Обратившаяся к Путину девушка с онкологией из Апатитов экстренно госпитализирована
3
Реакция мировых СМИ на "Прямую линию с Владимиром Путиным"
4
Российские военные успешно испытали противоракету
5
Мизулина назвала беспределом ситуацию с погибшим в ДТП "пьяным" мальчиком
6
СК возбудил дело на экспертов, заявивших об опьянении 6-летнего ребенка, погибшего в ДТП
7
МВД считает некорректными обвинения в подделке экспертиз погибшего в Балашихе ребенка
Темы дня
Загрузка...
Реклама