Дело возбуждено по факту ДТП в Ростовской области

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июня. /ТАСС/. Управление МВД по Ростовской области возбудило уголовное дело по факту ДТП в регионе, в результате которого четыре человека погибли и 30 пострадали. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе управления.
"Полиция по факту ДТП возбудила уголовное дело по статье 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", - рассказала ТАСС официальный представитель управления Наталья Устименко. Она добавила, что количество пострадавших в аварии возросло до 30.
ДТП произошло около 11:30 мск на автодороге Самбек-Успенская. По предварительным данным, столкнулись два автобуса и легковой автомобиль. По информации замглавы Матвеево-Курганского района, один из рейсовых автобусов следовал из провозглашенной ДНР.
Врио главы управления ГИБДД по Ростовской области Алексей Токин поручил провести проверку транспортных предприятий, которым принадлежат автобусы, попавшие в ДТП.