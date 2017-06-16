Дело возбуждено по факту ДТП в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июня. /ТАСС/. Управление МВД по Ростовской области возбудило уголовное дело по факту ДТП в регионе, в результате которого четыре человека погибли и 30 пострадали. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе управления.

"Полиция по факту ДТП возбудила уголовное дело по статье 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", - рассказала ТАСС официальный представитель управления Наталья Устименко. Она добавила, что количество пострадавших в аварии возросло до 30.

ДТП произошло около 11:30 мск на автодороге Самбек-Успенская. По предварительным данным, столкнулись два автобуса и легковой автомобиль. По информации замглавы Матвеево-Курганского района, один из рейсовых автобусов следовал из провозглашенной ДНР.

Врио главы управления ГИБДД по Ростовской области Алексей Токин поручил провести проверку транспортных предприятий, которым принадлежат автобусы, попавшие в ДТП.