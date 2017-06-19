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Прокуратура в Забайкалье защитит в суде женщину, пожаловавшуюся на некачественное жилье

Происшествия
19 июня, 9:09 UTC+3 ЧИТА /Корр. ТАСС, Илья Баринов

Во время "Прямой линии" с главой государства Наталья Калинина рассказала, что осталась без жилья после степного пожара весной 2015 года, новое жилье, по ее словам, непригодно для проживания

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ЧИТА, 19 июня. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Прокуратура намерена обратиться в суд с исковым заявлением для защиты прав жительницы Забайкальского края, пожаловавшейся президенту РФ Владимиру Путину на то, что ей предоставили непригодное жилье после степных пожаров в 2015 году, сообщил в понедельник ТАСС старший помощник прокурора края Анатолий Усков.

"Прокурорская проверка еще продолжается, решается вопрос о подаче в суд соответствующего искового заявления", - сказал Усков, добавив, что подробности заявления станут известны после завершения проверки и принятия всех решений.

15 июня во время "Прямой линии" с главой государства жительница Забайкалья Наталья Калинина рассказала, что осталась без жилья, когда весной 2015 года степной пожар полностью уничтожил небольшое село Шивия. Ей предоставляли жилье, но оно, по словам женщины, было непригодно для проживания. Женщина - мать-одиночка, ее дочь в этом году пойдет в первый класс, при этом у них нет прописки, они живут в старом заброшенном доме.

В ответ президент РФ поручил губернатору Забайкалья и прокуратуре выяснить, как израсходованы деньги, выделенные в 2015 году на строительство жилья для погорельцев. Прокуратура и СК организовали проверки.

Уже на следующий день губернатор Наталья Жданова встретилась с Калининой и поручила властям региона в недельный срок подготовить варианты решения ее жилищной проблемы. Калинина заявила главе региона, что хотела бы получить квартиру в Чите.

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