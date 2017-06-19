СК проверяет данные о зацепере, которого ударило током во время селфи на электричке

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Следственный комитет проверяет информацию СМИ о молодом человеке, которого ударило током во время селфи на крыше электрички. Об этом ТАСС сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК РФ Татьяна Морозова.

"Следственными органами ММСУТ СК РФ по сообщению СМИ о получении молодым человеком травм в результате поражения техническим электричеством на крыше электропоезда в районе железнодорожной станции Ивантеевка Ярославского направления Московской железной дороги, организована доследственная проверка", - сообщила она.

Получивший травмы зацепер госпитализирован. Следователи устанавливают все обстоятельства и причины происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее в интернете появилось видео с зацепером на крыше электрички, которого ударило током. Видеозапись сделал он сам.

Это уже второй за последние три дня случай травматизма на железной дороге в районе станции Ивантеевка. 17 июня 13-летняя школьница залезла на арку железнодорожного моста, чтобы сделать селфи и, получив удар током, упала на пути. От полученных травм девочка скончалась на месте происшествия. По данному факту проводится доследственная проверка.