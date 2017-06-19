Суд продлил арест имущества кондитерской фабрики Roshen в Липецке до сентября

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Басманный суд города Москвы продлил до 13 сентября арест имущества липецкой кондитерской фабрики Roshen по делу о неправомерном возмещении из бюджета РФ налога на добавленную стоимость, сообщил в понедельник ТАСС директор фабрики Олег Казаков.

"Суд продлил арест имущества фабрики еще на три месяца - до 13 сентября, причем, судья проигнорировала требования Пленума Верховного суда, которые говорят о том, что нельзя арестовывать имущество, стоимостью больше, чем предполагаемый размер ущерба", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что "арестовано многократно больше гипотетического размера ущерба". "У нас арестовано имущества на общую сумму около 1,5 млрд рублей, что многократно превышает сумму в 180 млн (ущерб бюджету РФ в рамках уголовного дела - прим. ТАСС)", - отметил Казаков.

Директор фабрики также сообщил, что "адвокаты выполнят все возможные процессуальные действия (для отмены данного решения суда - прим. ТАСС)".

Как сообщалось ранее, арест наложен на 14 объектов недвижимости, в том числе на склад готовой продукции, четыре цеха, здание подсобного корпуса и семь земельных участков общей площадью более 700 тыс. кв. метров. При этом арестованное имущество может эксплуатироваться фабрикой, однако с ним нельзя проводить сделки. С 1 апреля текущего года фабрика была остановлена, а в конце месяца начались увольнения сотрудников.

Уголовное дело, которое расследует Следственный комитет РФ, было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") на основании материалов ФСБ России. Следствие считает, что в 2012-2013 годах фабрика направила в межрегиональную инспекцию ФНС России по Липецкой области поддельные документы о якобы выполненных в 2012 году работах по строительству кондитерской фабрики на общую сумму более 1 млрд рублей, в том числе потребовав возмещение НДС в размере почти 181,5 млн рублей.