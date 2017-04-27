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Фабрика Roshen до конца недели уволит половину сотрудников двух производств под Липецком

Экономика и бизнес
27 апреля, 12:28 UTC+3 ЛИПЕЦК ЛИПЕЦК 27, апреля. /ТАСС

В местном центре занятости сообщили, что все увольнения на предприятии завершатся к сентябрю, полная консервация производства будет осуществлена к декабрю

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ЛИПЕЦК, 27 апреля. /ТАСС/. Руководители кондитерской фабрики Roshen до конца недели уволят около 300 работников двух производственных площадок в Липецкой области, почти половина ее сотрудников. Все увольнения завершатся на Roshen к сентябрю, полная консервация производства закончится к декабрю. Об этом сообщил ТАСС директор Липецкого городского центра занятости населения Олег Фирсов.

"Сегодня начали и в пятницу 28 апреля закончится расчет сотрудников фабрики Roshen на Липецкой площадке, на территории бывшей кондитерской фабрики в Липецке. Чуть ранее, с 24 по 26 апреля, провели расчет всех работников карамельного цеха в селе Сенцово. Эта неделя будет самой массовой по увольнениям на Roshen - около 300 человек, но все увольнения завершатся на фабрике до сентября, а к декабрю закончат полную консервацию предприятия", - сказал Фирсов.

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По его словам, производственные площадки в Сенцово и в Липецке являются самыми большими частями фабрики, но есть еще логистический центр и транспортная компания. Всего на фабрике насчитывалось 697 работников, из них 457 - жители города Липецка, остальные из районов Липецкой области. К моменту начала расчетов 24 апреля, по данным фабрики, порядка 130 работников уволились по соглашению сторон.

"Мы провели предварительные встречи со всеми увольняемыми работниками, объяснили, как из-за майских праздников не нарушить двухнедельный срок по обращению в наш Центр занятости, каждому вручили талоны на приемы с 25 апреля - за два дня мы приняли уже 45 человек и начали с ними персональную работу по трудоустройству. Средняя зарплата на Roshen была порядка 35 тыс. рублей, это очень высокая зарплата для региона, даже в особой экономической зоне "Липецк" далеко не всех заводах имеются такие показатели", - пояснил Фирсов.

Он отметил, что в банке центра занятости насчитывается порядка 4 тыс. вакансий. "Вакансии разные - от уборщика до заместителя генерального директора. Из общего числа увольняемых около 40% - операторы производственной линии, укладчики-упаковщики, которым найдется работа на макаронной фабрике "Лимак", на предприятии Danon и нескольких заводах по розливу пищевой воды. Предложили работу и готовящиеся к открытию в особой экономической зоне "Липецк" известные компании "Белая дача" и Schlumberger. Также готовы трудоустроить людей завод "Свободный Сокол", кондитерская фабрика из Старого Оскола "Славянка" и кондитерская фабрика из Рамонского района Воронежской области", - добавил собеседник агентства.

Корпорация Roshen заявила о полной остановке кондитерской фабрики в Липецке 20 января, объяснив решение политическими и экономическими причинами, с 2013 года производство продукции Липецкой кондитерской фабрики сократилось в 3 раза. Корпорация Roshen (торговая марка Roshen), один из крупнейших на Украине производителей кондитерских изделий, включает в себя Киевскую, Мариупольскую (Донецкая область), Кременчугскую (Полтавская область) и две Винницкие кондитерские фабрики, масломолочный комбинат "Бершадьмолоко", Литинский племзавод (оба - Винницкая область), а также Липецкую фабрику Roshen (РФ), Клайпедскую кондитерскую фабрику (Литва) и фабрику Bonbonetti Choco (Венгрия). Корпорация производит в год около 450 тыс. тонн продукции и 320 видов кондитерских изделий: шоколадные и желейные конфеты, карамель, шоколад, печенье, вафли, бисквитные рулеты и торты.

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