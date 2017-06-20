В Москве задержана подозреваемая в краже иконы из храма Пимена Великого

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Полиция задержала подозреваемую в краже иконы из храма Пимена Великого в Новых Воротниках в Москве. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 39-летнюю жительницу Москвы, подозреваемую в краже иконы из храма преподобного Пимена Великого в Новых Воротниках в апреле", - сказала она.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ "Кража". Подозреваемая отпущена под подписку о невыезде.

Ранее сообщалось, что из храма преподобного Пимена Великого в Новых Воротниках во время церковной службы была похищена икона начала XIX века "Усекновение главы Иоанна Крестителя". Злоумышленник вынул икону из киота и скрылся. Вскоре полицейские установили изъяли украденную икону, а задержать подозреваемую в хищении удалось только сейчас.