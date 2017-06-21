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МЧС опровергло информацию об обнаружении тела девушки на Ладоге

Происшествия
21 июня, 15:14 дата обновления: 21 июня, 15:15 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК /Корр. ТАСС, Игорь Лукьянов

В настоящее время поиски трех подростков, пропавших после того, как их лодка перевернулась на Ладожском озере, продолжаются

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© Пресс-служба Главного управления МЧС России/ТАСС

ПЕТРОЗАВОДСК, 21 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лукьянов/. Главное управление МЧС России по Карелии опровергло появившуюся в СМИ информацию об обнаружении тела девушки, находившейся в перевернувшейся на Ладожском озере лодки. Поиски трех пропавших подростков продолжаются, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе ведомства.

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Ранее СМИ со ссылкой на источник в карельском МЧС сообщили, что тело девушки найдено.

"Это ложная информация. Поисково-спасательная операция по поиску трех пропавших продолжается", - утончили в пресс- службе.

Ранее двое юношей, которые сумели спастись, рассказали, что девушка погибла у них на глазах, однако официального подтверждения этой информации нет. К проведению поисковых работ привлечены 273 человека, в распоряжении которых 72 единицы техники.

Вечером 19 июня в заливе Импилахти Питкярантского района Карелии опрокинулась лодка с пятью подростками - четырьмя юношами и одной девушкой. Двоим удалось выбраться на берег, они госпитализированы, судьба троих остается неизвестной. Все подростки были без спасательных жилетов.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

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