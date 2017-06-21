Мосгорсуд оставил в СИЗО фигуранта дела полковника Захарченко

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Мосгорсуд в рамках дела полковника МВД Дмитрия Захарченко признал законным продление срока ареста Виктору Клуженкову, обвиняемому в посредничестве во взяточничестве. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Постановление Басманного суда оставить без изменений, апелляционную жалобу защиты - без удовлетворения", - огласила решение судья. 1 июня Басманный суд Москвы продлил до 8 сентября срок ареста Клуженкову.

Он является водителем семьи полковника ФСБ Дмитрия Сенина, объявленного в розыск по тому же уголовному делу. Клуженкову предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 33 и ч. 4 ст. 291.1 ("Посредничество во взяточничестве") УК РФ. Из оглашенных ранее в суде материалов следует, что он оказывал Сенину содействие в сокрытии доказательств по делу и помог ему скрыться. Вину он не признает.

Как рассказал ранее ТАСС источник, знакомый с материалами дела, Клуженков передал деньги генерал-майору полиции Алексею Лаушкину, который в свою очередь передал их полковнику Захарченко.

Лаушкин, ранее возглавлявший управление Росгвардии по Московской области, был допрошен в рамках уголовного дела (по данным источника ТАСС, в настоящее время он находится на территории Грузии и объявлен в оперативный розыск). Сенин, по данным следствия, также скрылся и объявлен в розыск.

Позиция сторон

В ходе заседания защита Клуженкова настаивала на смягчении меры пресечения, настаивая, что у него не было "никакого умысла на совершение преступления или сокрытие следов преступления". Сам обвиняемый попросил назначить ему домашний арест. Он заверил суд, что намерен помогать следствию.

"Я не хочу отбывать наказание за человека, который сейчас в федеральном розыске", - добавил Клуженков.

Представитель СК просил отказать в удовлетворении апелляционной жалобы. Прокурор согласилась с позицией следователя.

Дело Захарченко

Полковник Захарченко до момента его задержания в сентября 2016 года временно исполнял обязанности начальника управление "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ. Он получил скандальную известность из-за обнаруженной у него в квартире на Ломоносовском проспекте в Москве суммы денег, поразившей сначала следователей, а потом и общественность.

По данным СК, во время обыска у Захарченко были изъяты деньги в различной валюте на общую сумму 8,5 млрд рублей. Сам полковник утверждает, что квартира, где изъяли деньги, принадлежит его сестре.

Следствие до сих пор устанавливает происхождение этих денежных средств. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщал, что Захарченко предупредил фигурантов дела о хищении в Нота-банке о предстоящих в этой кредитной организации обысках. По данным источника, дело в отношении Захарченко, его задержание и последовавший арест связаны с хищением 26 млрд рублей у Нота-банка, а часть этих денег и была обнаружена при обыске у высокопоставленного сотрудника МВД.

Эпизоды взяток

Захарченко обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, воспрепятствовании осуществлению правосудия и производству предварительного расследования, а также в получении взяток по трем эпизодам.

2 марта в Басманном суде Москвы следователь сообщил, что экс-полицейский стал подозреваемым еще по двум эпизодам взяточничества в особо крупном размере, но никаких подробностей тогда не раскрыл. Позже адвокат Александр Горбатенко в суде рассказал, что, по мнению следствия, Захарченко получил 800 тыс. долларов от Меди Дусса - владельца ресторана "Ла Маре". Как выяснилось, посредниками во взяточничестве выступили высокопоставленные сотрудники правоохранительных органов: генерал-майор полиции Алексей Лаушкин и полковник ФСБ Дмитрий Сенин, являющийся родственником Захарченко.

Кроме того, полковнику МВД вменяется получение взятки в 3,5 млн рублей от все того же ресторатора, который предоставил ему скидку на указанную сумму. По словам адвоката, дисконтная карта была оформлена на Лаушкина. Захарченко также обвиняется в получении взятки в размере 7 млн рублей "за общее покровительство" от Анатолия Пшегорницкого - бывшего председателя совета директоров компании "Русинжиниринг".