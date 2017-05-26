Источник: в деле Виктора Захарченко фигурирует экс-замглавы департамента мэрии Москвы

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Бывший заместитель руководителя департамента имущества Москвы Глеб Бондаренко фигурирует в уголовном деле отца полковника Дмитрия Захарченко Виктора Захарченко. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с материалами дела.

"Действительно, в показаниях есть фамилия Бондаренко", - сказал собеседник агентства, пояснив, что именно Бондаренко устроил Виктора Захарченко на работу в банк "Московское ипотечное агентство".

Адвокат Вячеслав Леонтьев, представляющий интересы советника председателя правления ББР-банка Владимира Корьевкина, также являющегося фигурантом этого дела, подтвердил, что Бондаренко был допрошен по данному уголовному делу в качестве свидетеля.

Также уточняется количество арестованной недвижимости Виктора Захарченко.

"Арест наложен на три квартиры в Москве (на Пречистенке, Мичуринском и Ленинском проспектах), четыре машино-места, дом и нежилой участок в Ростовской области. Общая сумма арестованного имущества намного превышает вменяемый ему ущерб. Кадастровая стоимость объектов составляет около 400 млн рублей", - сообщил ТАСС адвокат Вадим Мышлявкин.

Уголовное дело

Как стало ранее известно в суде, уголовное дело о растрате средств банка "Московское ипотечное агентство" было возбуждено в отношении Виктора Захарченко, советника председателя правления ББР-банка Владимира Корьевкина, а также бывшего председателя правления банка "Московское ипотечное агентство" Сергея Гриба, который в настоящее время находится за рубежом и является подозреваемым по делу.

Захарченко и Корьевкину предъявлено обвинение по двум эпизодам ч. 4 ст. 160 ("Растрата в особо крупном размере"), а также ч. 5 ст. 33 и ст. 160 ("Пособничество в растрате") УК РФ.

Как считает следствие, Корьевкин, являясь председателем правления банка "Московское ипотечное агентство", взял на должность своего советника Виктора Захарченко, у которого не было соответствующего образования и опыта. С июля 2014 года по апрель 2015 года Корьевкин незаконно выплачивал ему ежемесячную заработную плату в размере примерно 150 тыс. рублей, чем причинил банку ущерб в размере 1,5 млн рублей.

После ухода Корьевкина из банка его место занял Сергей Гриб, который продолжил выплачивать Захарченко зарплату за его фиктивную работу. Таким образом, считает следствие, Захарченко причинил банку ущерб в размере 4 млн рублей.

Ранее следователь заявлял, что дело Виктора Захарченко не связано с делом его сына Дмитрия, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями и получении многомиллионных взяток.