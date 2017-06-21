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Колокольцев поручил в случае гибели детей в ДТП возбуждать уголовные дела в течение суток

Происшествия
21 июня, 16:48 дата обновления: 21 июня, 17:12 UTC+3

Глава МВД РФ отметил, что действующие нормы уголовно-процессуального законодательства предполагают в подобных случаях проведение экспертиз на стадии доследственной проверки

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев поручил следственным подразделениям МВД в течение суток возбуждать уголовные дела в случае гибели несовершеннолетних в ДТП.

"Мною даны поручения, которые дойдут до всех руководителей следственных подразделений системы МВД. По каждому факту такой трагедии, ДТП, сопряженного с гибелью несовершеннолетних, уголовное дело должно возбуждаться в течение суток", - сказал министр в эфире телеканала "Россия 24".

Колокольцев отметил, что действующие нормы уголовно-процессуального законодательства предполагают в подобных случаях проведение экспертиз на стадии доследственной проверки, до возбуждения уголовного дела. "Но даже это предположение мы будем опускать, и по каждому случаю такой трагедии в течение суток должно возбуждаться уголовное дело", - добавил глава МВД.

23 апреля 31-летняя жительница подмосковной Балашихи нарушила правила дорожного движения и сбила шестилетнего мальчика. В отношении женщины-водителя было возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека"), ей предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В крови погибшего ребенка, согласно данным экспертизы, было обнаружено 2,7 промилле алкоголя. Семья мальчика требовала провести повторную экспертизу, утверждая, что на свидетелей в ходе расследования оказывается давление. Само уголовное дело не возбуждали около месяца, часть доказательств при этом была уничтожена. Следователями подмосковного главка СК уже расследуется уголовное дело по факту халатности судебных экспертов, производивших экспертизу тела погибшего ребенка.

Колокольцев заявил, что повторная экспертиза подтвердила наличие алкоголя в крови сбитого насмерть мальчика.

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