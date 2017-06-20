Глава МВД уверен, что дело о гибели якобы пьяного ребенка в Балашихе дойдет до суда

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев заверил, что дело о гибели в ДТП 6-летнего ребенка с якобы имевшимся алкогольным опьянением будет тщательно расследовано Главным следственным управлением ГУ МВД РФ по Московской области.

"Все обстоятельства этого дела сегодня расследуются в Главном управлении МВД по Московской области", - сказал глава ведомства журналистам.

Он рассказал, что из телевизионной передачи знаком с оценкой эксперта. "Я вчера сам смотрел телевизионную передачу на Первом канале, где эксперт приводил достаточно объективные данные о том, что нахождение в крови определенных веществ доказывает, что алкоголь был употреблен прижизненно", - сказал он. По мнению Колокольцева, эксперт "достаточно убедительно излагал".

"Поэтому говорить о том, был алкоголь или не был алкоголь, в любом случае дело будет расследовано и направлено в суд", - уверен министр.

Глава МВД обратил внимание на то, что следствие проводится вне зависимости от тех или иных обстоятельств. "То, что эксперт утверждает, что именно эта кровь у мальчика была получена, он уверен на 99,9%", - добавил Колокольцев.

23 апреля во дворе жилого дома в микрорайоне Павлино в Балашихе 31-летняя жительница Подмосковья, управляя автомобилем Hyundai Solaris, сбила малолетнего ребенка. Как ранее сообщалось в СМИ, автомобиль протащил его не меньше десяти метров. В крови погибшего ребенка, согласно данным экспертизы, было обнаружено 2,7 промилле алкоголя.

Семья мальчика требует провести повторную экспертизу и утверждает, что на свидетелей в ходе расследования оказывается давление. Само уголовное дело не возбуждали около месяца, часть доказательств при этом была уничтожена.

Следователями подмосковного главка СК уже расследуется уголовное дело по факту халатности судебных экспертов, производивших экспертизу тела погибшего ребенка.