Полиция опровергла сообщения об угрозах свидетелям ДТП в Балашихе, в котором погиб ребенок

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Подмосковная полиция опровергает сообщения об угрозах свидетелям аварии в Балашихе, в которой погиб 6-летний ребенок. Об этом сегодня ТАСС сообщила руководитель пресс-службы ГУМВД по Московской области Татьяна Петрова.

"Заявлений и сообщений об угрозах в адрес свидетелей дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 23 апреля, в результате которого погиб шестилетний мальчик, в МУ МВД России "Балашихинское" не поступало", - сказала она.

По ее словам, в случае поступления такие обращения будут рассмотрены в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством.

Ранее уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова сообщила, что свидетели ДТП говорят об оказываемом на них давлении и угрозах.

23 апреля во дворе жилого дома в микрорайоне Павлино в Балашихе 31-летняя жительница Подмосковья, управляя автомобилем Hyundai Solaris, сбила малолетнего ребенка. Как ранее сообщалось в СМИ, автомобиль протащил его не меньше десяти метров. В крови погибшего ребенка, согласно данным экспертизы, было найдено 2,7 промилле алкоголя.

Семья мальчика требует провести повторную экспертизу и также утверждает, что на свидетелей в ходе расследования оказывается давление. Само уголовное дело не возбуждали около месяца, часть доказательств при этом была уничтожена. Следователями подмосковного главка СК уже расследуется уголовное дело по факту халатности судебных экспертов, производивших экспертизу тела погибшего ребенка.