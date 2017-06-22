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Метрополитен Петербурга обжалует замечания Ространснадзора о нарушении норм безопасности

Происшествия
22 июня, 18:18 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 22, июня. /ТАСС

Петербургский метрополитен уже подал соответствующие жалобы в суды

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Петербургский метрополитен подал в суды жалобы на замечания Ространснадзора о нарушениях норм безопасности, которые фигурировали в рекомендациях, выданных ведомством по итогам проверки городской подземки после теракта 3 апреля 2017 года. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе метро.

"Мы подали жалобы в суды. Мы не согласны с тем, в чем нас обвиняют", - рассказали в пресс-службе. В метрополитене отметили, что подано несколько жалоб: жалоба от самого метрополитена и от конкретных сотрудников. По данным собеседника агентства, судебные заседания должны состояться в конце июня.

Ранее Ространснадзор по итогам проверки метрополитена Санкт-Петербурга после произошедшего 3 апреля взрыва выдал рекомендации по повышению безопасности на каждой станции. Замруководителя ведомства Владимир Черток в кулуарах международного форума "Транспорт Сибири" 25 мая сообщил, что с 5 апреля действуют новые требования к безопасности и проверка проводилась в соответствии с ними.

По его словам, часть выявленных нарушений связана с несоответствием новым требованиям.

Взрыв в петербургском метро произошел днем 3 апреля в вагоне поезда на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". В результате теракта погибли 15 человек и сам террорист, который привел в действие взрывное устройство. Пострадавшими признаны 102 человека. По делу арестованы 12 человек, срок следствия установлен до 3 октября.

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