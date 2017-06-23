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В Хабаровске пациент избил врача в приемном покое из-за вопросов

Происшествия
23 июня, 7:01 UTC+3 ХАБАРОВСК /Корр. ТАСС, Сергей Мингазов

Молодой человек сначала бросил в хирурга стул-кресло, потом повалил на пол и избил. Врач получил черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, вывих плеча, ушибы и ссадины

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ХАБАРОВСК, 23 июня. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Пациент избил хирурга в приемном отделении городской клинической больницы №10 в Хабаровске, потому что ему не понравились вопросы врача. Об этом в пятницу сообщил ТАСС главный врач больницы Александр Калашников.

"В приемное отделение с жалобами на боли в животе обратился молодой человек. Во время осмотра дежурным врачом ему не понравились задаваемые вопросы, и он напал на хирурга. Врач пытался избежать конфликта, покинул кабинет, но пациент сначала бросил в него стул-кресло, потом догнал, повалил на пол и начал избивать. Врач получил травмы, мы направили его на скорой помощи во Вторую краевую клиническую больницу", - рассказал Калашников.

По его словам, у пострадавшего закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, травматический вывих плеча, многочисленные ушибы и ссадины. При этом хирург после получения медицинской помощи отказался от госпитализации.

"Пострадавший обратился в правоохранительные органы, мы также будем подавать заявление в Следственный комитет", - добавил главврач.

Нападавший был задержан экипажем вневедомственной охраны Росгвардии, который прибыл на место по вызову "тревожной кнопки" и доставлен в отделение полиции. В краевом управлении МВД подтвердили факт задержания, но за дальнейшими комментариями инцидента направили в региональное управление Следственного комитета, представители которого для комментариев были недоступны.

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