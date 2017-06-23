В Хабаровске пациент избил врача в приемном покое из-за вопросов

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ХАБАРОВСК, 23 июня. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Пациент избил хирурга в приемном отделении городской клинической больницы №10 в Хабаровске, потому что ему не понравились вопросы врача. Об этом в пятницу сообщил ТАСС главный врач больницы Александр Калашников.
"В приемное отделение с жалобами на боли в животе обратился молодой человек. Во время осмотра дежурным врачом ему не понравились задаваемые вопросы, и он напал на хирурга. Врач пытался избежать конфликта, покинул кабинет, но пациент сначала бросил в него стул-кресло, потом догнал, повалил на пол и начал избивать. Врач получил травмы, мы направили его на скорой помощи во Вторую краевую клиническую больницу", - рассказал Калашников.
По его словам, у пострадавшего закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, травматический вывих плеча, многочисленные ушибы и ссадины. При этом хирург после получения медицинской помощи отказался от госпитализации.
"Пострадавший обратился в правоохранительные органы, мы также будем подавать заявление в Следственный комитет", - добавил главврач.
Нападавший был задержан экипажем вневедомственной охраны Росгвардии, который прибыл на место по вызову "тревожной кнопки" и доставлен в отделение полиции. В краевом управлении МВД подтвердили факт задержания, но за дальнейшими комментариями инцидента направили в региональное управление Следственного комитета, представители которого для комментариев были недоступны.