Источник: один шахтер погиб при обрушении породы в Коми

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Один шахтер погиб и двое пострадали в пятницу в результате обрушения горной породы в Коми. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Обнаружено тело одного погибшего, проводятся работы по его извлечению", - сказал источник. Еще двое горнорабочих пострадали: у одного, предположительно, перелом ребер, у второго ушибы лица.

Обрушение произошло в пятницу в штреке на глубине 320 м. В момент ЧП в шахте находились 189 человек, из них 16 работали на аварийном участке. На месте работают два отделения военизированного горноспасательного взвода в составе 15 человек, две единицы техники, оперативная группа Интинского пожарно-спасательного гарнизона, развернут оперативный штаб. Вентиляция шахты работает в штатном режиме.

Как ранее сообщил ТАСС глава региона Сергей Гапликов, предварительная причина обрушения - ослабление крепи при демонтажных работах.