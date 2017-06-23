Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.06:
$ 59.66
€ 66.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Источник: один шахтер погиб при обрушении породы в Коми

Происшествия
23 июня, 12:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, июня. /ТАСС

Еще двое горнорабочих пострадали: у одного, предположительно, перелом ребер, у второго ушибы лица

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Один шахтер погиб и двое пострадали в пятницу в результате обрушения горной породы в Коми. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Обнаружено тело одного погибшего, проводятся работы по его извлечению", - сказал источник. Еще двое горнорабочих пострадали: у одного, предположительно, перелом ребер, у второго ушибы лица.

Обрушение произошло в пятницу в штреке на глубине 320 м. В момент ЧП в шахте находились 189 человек, из них 16 работали на аварийном участке. На месте работают два отделения военизированного горноспасательного взвода в составе 15 человек, две единицы техники, оперативная группа Интинского пожарно-спасательного гарнизона, развернут оперативный штаб. Вентиляция шахты работает в штатном режиме.

Как ранее сообщил ТАСС глава региона Сергей Гапликов, предварительная причина обрушения - ослабление крепи при демонтажных работах.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
"Мне нужна твоя одежда". Как старые вещи получают новую жизнь
"Трудовая армия была настоящим концлагерем": потомок крымских немцев о истории семьи
Фото
4
Несколько микрорайонов Нарьян-Мара затоплены из-за половодья
20
Десятки жертв и масштабные разрушения: в Португалии произошел крупнейший лесной пожар
8
В годовщину гибели детей на Сямозере участники поминальной церемонии возложили венки
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ультиматум Дурову: заблокируют ли в России Telegram
2
Завкафедрой судмедэкспертизы прокомментировал историю с "пьяным" ребенком в Балашихе
3
Корабли ВМФ РФ уничтожили склады с оружием ИГ в Сирии
4
Белоруссия разместила евробонды на $1,4 млрд двумя траншами
5
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
6
Кучма: Европа ставит Украину на колени
7
ВКС России 14 раз за неделю перехватывали зарубежные самолеты-разведчики
Темы дня
Загрузка...
Реклама