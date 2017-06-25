Пострадавшая при ДТП с грузовиком в Анталье девочка выписана из больницы

АНКАРА, 25 июня. /ТАСС/. Двенадцатилетняя девочка из России, пострадавшая при ДТП с грузовиком в Анталье, выписана из больницы. Об этом сообщили в воскресенье корреспонденту ТАСС в генконсульстве РФ в Анталье.

"Россиянка выписана из больницы, серьезных травм у нее нет. Сейчас она находится в отеле", - сказал собеседник агентства.

Ранее агентство İhlas сообщило о том, что недалеко от курортного города Кемер туристка из России переходила дорогу по пешеходному переходу. Водитель грузового автомобиля сбил ребенка, протащив его на капоте несколько метров. Девочка получила серьезные травмы головы.