Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.06:
$ 59
€ 66.08
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мара Багдасарян привлечена к ответственности за прогулы обязательных работ

Происшествия
26 июня, 15:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

Кроме того, девушка ежедневно отрабатывает меньшее количество положенных часов

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Судебные приставы составили протокол об административном правонарушении в отношении стритрейсерши Мары Багдасарян, прогулявшей обязательные работы, теперь ей грозит до 15 суток ареста.

"Должница Мара Багдасарян, отбывающая обязательные работы в ГБУ "Жилищник района Сокол", нарушила трудовую дисциплину. На основании этого судебный пристав-исполнитель Савеловского отдела судебных приставов составил протокол по ч. 4 ст. 20.25 КоАП РФ ("Уклонение от исполнения административного наказания"), который будет передан в суд для рассмотрения", - сообщили ТАСС в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов.

Смотрите также

Прокурор сообщил об эпилепсии у Мары Багдасарян

Мара Багдасарян оштрафована на 202 тыс. рублей по 54 материалам о нарушениях ПДД

Суд приговорил Багдасарян к году исправительных работ за подделку больничного

Суд пожизненно лишил Мару Багдасарян водительских прав

Как пояснил ТАСС источник, знакомый с ситуацией, Багдасарян прогуляла один день обязательных работ, кроме того, она ежедневно отрабатывает меньшее количество положенных часов.

В УФССП напомнили, что, согласно решению суда, Багдасарян привлечена к обязательным работам сроком на 595 часов. Она предупреждена об административной ответственности за уклонение от исполнения административного наказания.

Ранее за прогулы мировой участок Савеловского районного суда, рассмотрев доводы судебного пристав-исполнителя и соответствующие документы, уже назначал наказание должнице в виде ареста на 15 суток.

В декабре прошлого года мировой суд рассмотрел 72 дела об административных правонарушениях, совершенных Багдасарян. В качестве наказания ей назначили 595 часов обязательных работ, административные штрафы в размере 183 тыс. рублей, а также административные аресты на 10 и 14 суток. Кроме того, 12 января суд отправил Багдасарян под административный арест за прогулы обязательных работ. 10 марта мировой суд признал Багдасарян виновной в подделке больничного (ч. 3 ст. 327 УК РФ) и приговорил к одному году исправительных работ с удержанием 15% заработка в доход государства.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
"Вас не выселять, а расстреливать надо": депортация крымских болгар
Фото
4
Несколько микрорайонов Нарьян-Мара затоплены из-за половодья
20
Десятки жертв и масштабные разрушения: в Португалии произошел крупнейший лесной пожар
8
В годовщину гибели детей на Сямозере участники поминальной церемонии возложили венки
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Дуров: ослабление шифрования в мессенджерах приведет к подрыву нацбезопасности
2
Владимир Этуш госпитализирован в НИИ им. Склифосовского
3
AP: в администрации Трампа возникли разногласия по встрече с Путиным
4
В Испании эксгумируют останки Сальвадора Дали из-за иска об отцовстве
5
Журналисты из 10 стран посетили площадку строящегося моста в Крым
6
"Газпром" получает предложения о продолжении "Турецкого потока" в Европу
7
МЧС продлило экстренное предупреждение о дожде с грозой и градом в Москве
Темы дня
Загрузка...
Реклама