Мара Багдасарян привлечена к ответственности за прогулы обязательных работ

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Судебные приставы составили протокол об административном правонарушении в отношении стритрейсерши Мары Багдасарян, прогулявшей обязательные работы, теперь ей грозит до 15 суток ареста.

"Должница Мара Багдасарян, отбывающая обязательные работы в ГБУ "Жилищник района Сокол", нарушила трудовую дисциплину. На основании этого судебный пристав-исполнитель Савеловского отдела судебных приставов составил протокол по ч. 4 ст. 20.25 КоАП РФ ("Уклонение от исполнения административного наказания"), который будет передан в суд для рассмотрения", - сообщили ТАСС в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов.

Как пояснил ТАСС источник, знакомый с ситуацией, Багдасарян прогуляла один день обязательных работ, кроме того, она ежедневно отрабатывает меньшее количество положенных часов.

В УФССП напомнили, что, согласно решению суда, Багдасарян привлечена к обязательным работам сроком на 595 часов. Она предупреждена об административной ответственности за уклонение от исполнения административного наказания.

Ранее за прогулы мировой участок Савеловского районного суда, рассмотрев доводы судебного пристав-исполнителя и соответствующие документы, уже назначал наказание должнице в виде ареста на 15 суток.

В декабре прошлого года мировой суд рассмотрел 72 дела об административных правонарушениях, совершенных Багдасарян. В качестве наказания ей назначили 595 часов обязательных работ, административные штрафы в размере 183 тыс. рублей, а также административные аресты на 10 и 14 суток. Кроме того, 12 января суд отправил Багдасарян под административный арест за прогулы обязательных работ. 10 марта мировой суд признал Багдасарян виновной в подделке больничного (ч. 3 ст. 327 УК РФ) и приговорил к одному году исправительных работ с удержанием 15% заработка в доход государства.