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Суд продлил до 31 августа арест математика Богатова, обвиняемого в призывах к экстремизму

Происшествия
28 июня, 17:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

Обвиняемый выразил готовность сотрудничать со следствием и попросил изменить меру пресечения на домашний арест

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы продлил до 31 августа срок ареста преподавателя математики Дмитрия Богатова, обвиняемого в призывах к терроризму и попытке организации массовых беспорядков в Москве, передает корреспондент ТАСС.

"Ходатайство следствия удовлетворить и продлить срок содержания под стражей в отношении Богатова на два месяца и одни сутки, то есть до 31 августа", - огласила решение судья Татьяна Васюченко.

В ходе заседания следователь настаивал на продлении ареста, мотивируя ходатайство тем, что обвиняемый, находясь на свободе, может повлиять на ход следствия и уничтожить улики. "Следствию необходимо выполнить процессуальные действия по делу и получить результаты ранее назначенных экспертиз", - сказал следователь, уточнив, что срок предварительного следствия продлен до 31 августа. Гособвинение продержало доводы СК в полном объеме. "То время, которое требует следствие, считаю разумным", - отметила прокурор.

Адвокаты в свою очередь снова просили изменить Богатову меру пресечения на домашний арест или залог и приобщили к материалам дела ряд характеристик, положительно характеризующих подзащитного. "Обратите внимание, вот переписка между мужем и женой на 40 листах, где нет ни одной ошибки, а в тексте с призывом к массовым беспорядкам на полстранице масса ошибок", - отметил защитник.

По словам другого адвоката обвиняемого Саркиса Дарбеняна, продление ареста незаконно и необоснованно. "Согласно полученной накануне выписке из Минкомсвязи и письма из Tor Inc., представленный владельцем сайт не может подтверждать, что указанный IP-адрес (уникальный адрес в сети, необходимый для нахождения, передачи и получения информации от одного компьютера к другому - прим. ТАСС ) использовался именно Богатовым. Таким образом, IP- адрес мог быть использован другими лицами для противоправной деятельности, то есть любой владелец системы Tor (система прокси-серверов, позволяющая устанавливать анонимное сетевое соединение, защищенное от прослушивания - прим. ТАСС) мог использовать IP-адрес Богатова", - рассказал адвокат.

Сам обвиняемый просил отпустить его под домашний арест, отметив, что готов сотрудничать со следствием. "Результатов экспертизы до сих пор нет, о которых заявил следователь еще на предыдущем продлении ареста", - сказал он.

Дело математика

Богатову предъявлено обвинение за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма, а также за покушение на организацию массовых беспорядков.

По данным СК, 29 марта в интернете были размещены призывы к совершению 2 апреля действий экстремистского характера в центре Москвы. В ходе предварительного следствия установлено, что он размещал материалы с призывами к массовым беспорядкам с помощью специального программного обеспечения, предназначенного для сокрытия следов присутствия в интернете, с использованием серверов, находящихся на территории иностранных государств.

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