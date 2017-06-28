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СК сообщил о третьей девушке, облитой кислотой неизвестным на Ставрополье

Происшествия
28 июня, 17:31 UTC+3 СТАВРОПОЛЬ СТАВРОПОЛЬ 28, июня. /ТАСС

За информацию, которая поможет задержать преступника, обещано вознаграждение в 500 тыс. рублей

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СТАВРОПОЛЬ, 28 июня. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовные дела по фактам нападений на трех девушек, которых облили кислотой в Буденновске Ставропольского края. Ранее официально сообщалось только об одном происшествии, в котором пострадали две девушки.

"Согласно материалам поступившего (из органов полиции - прим. ТАСС) уголовного дела, вечером 20 июня текущего года на одной из улиц в городе Буденновск к девушке подошел мужчина и беспричинно облил ее жидкостью, причинив химические ожоги левой руки и лица", - сообщила в среду пресс-служба следственного управления СК РФ по краю.

Ранее сообщалось о подобном ЧП, которое произошло в Буденновске 23 июня. Тогда велосипедист облил кислотой двух девушек, которые были госпитализированы с ожогами разной степени тяжести. По обоим фактам возбуждены уголовные дела по статье УК РФ "Хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия", которые соединены в одно производство.

Совместно с сотрудниками ГУ МВД России по краю следователи устанавливают личность преступника. За информацию, которая поможет задержать его, полицией обещано вознаграждение в 500 тыс. рублей.

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