Суд в Москве арестовал студента МГИМО по обвинению в провоцировании ДТП, где погиб байкер

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Никулинский суд Москвы заключил под стражу на два месяца студента МГИМО Аркадия Смелова по обвинению в нарушении правил безопасности движения, повлекших ДТП на Кутузовском проспекте и гибель мотоциклиста, передает корреспондент ТАСС.

"Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Смелова меру пресечения в виде содержания под стражей", - огласил решение судья.

Следователь в суде пояснил, что во время ДТП Смелов в состоянии алкогольного опьянения находился на пассажирском сидении автомобиля Mercedes. По версии следствия, во время движения Смелов стал отнимать и выкручивать руль у находившейся за рулем девушки, в результате чего произошла авария.

"Следствием собраны достаточные доказательства вины Смелова, во время ДТП он находился в состоянии алкогольного опьянения, а после него пересел за руль автомобиля, попытался продолжить движение и врезался в автобусную остановку", - рассказал суду следователь.

В свою очередь защитник сообщил суду о добровольной явке Смелова в полицию, а также о том, что водитель Mercedes скрылась с места происшествия и только спустя время явилась в полицию с родителями, где изложила версию о том, что Смелов вырывал у нее руль. "Смелов был пассажиром, а водитель автомобиля в материалах дела, представленных сегодня в суд, не фигурирует. Из видеозаписи ДТП мы видим, что автомобиль совершал маневр плавно, с включенным поворотным сигналом, что противоречит версии о том, что Смелов вырывал руль у водителя. Девушка, управлявшая транспортным средством, скрылась после аварии и только позднее явилась в полицию и появилась версия, что Смелов забирал у нее руль во время движения", - пояснил позицию защиты адвокат, попросив для своего подзащитного избрания меры пресечения в виде залога или домашнего ареста.

"Я не преступник, я обычный средний, порядочный человек. Из-за ложной информации, которая была сказана водителем транспортного средства, я не должен оказаться в СИЗО", - заявил в суде Смелов, не став комментировать обстоятельства дела. Смелову, 1997 года рождения, студенту второго курса МГИМО, предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 268 ("Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека"), максимальное наказание по данному составу - четыре года колонии.

Суть ДТП

В понедельник, 26 июня, возле дома номер 48 по Кутузовскому проспекту произошло столкновение автомобиля Mercedes и мотоцикла Yamaha, которым управлял 23-летний москвич. В результате ДТП молодой человек с телесными повреждениями был доставлен в больницу, где скончался от полученных травм. По данным СМИ, в автомобиле Mercedes находились студенты МГИМО. Во вторник байкеры собирались у здания МГИМО на юго-западе Москвы, требуя расследования ДТП.