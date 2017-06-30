Суд рассмотрит в особом порядке дело о крушении Falcon во Внукове

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МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Солнцевский суд Москвы в пятницу в особом порядке рассмотрит уголовное дело в отношении инженера аэродромной службы аэропорта Внуково Владимира Леденева и водителя снегоуборочной машины Владимира Мартыненко, обвиняемых в нарушении правил безопасности, которые привели к крушению самолета Falcon в 2014 году и гибели главы французской нефтяной компании Total Кристофа де Маржери. Об этом ТАСС сообщил адвокат Александр Сергеев.
В связи с признанием Леденевым и Мартыненко вины, защита ранее ходатайствовала о рассмотрении дела судом в особом порядке, который избирается при безоговорочном признании подсудимым вины. Он подразумевает ускоренный процесс судопроизводства без исследования доказательств и допроса свидетелей. Суд данное ходатайство удовлетворил.
Помимо Леденева и Мартыненко, по делу о крушении Falcon обвиняются диспетчер Александр Круглов, руководитель полетов Внуковского центра управления воздушным движением Роман Дунаев и диспетчер руления Надежда Архипова. Им инкриминируется ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации судна воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). Статья предусматривает до 7 лет лишения свободы.
В ночь на 21 октября 2014 года в московском аэропорту Внуково четырехместный самолет Falcon, следовавший рейсом Москва - Париж, при взлете задел снегоуборочную машину, загорелся и рухнул на взлетно-посадочную полосу. Погибли три члена экипажа и пассажир - глава компании Total Кристоф де Маржери.