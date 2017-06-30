Виновнику ДТП на Кутузовском проспекте в Москве предъявлено обвинение

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МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Виновнику ДТП на Кутузовском проспекте в Москве, в результате которого погиб мотоциклист, предъявлено обвинение, он заключен под стражу. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Сотрудниками полиции был установлен и задержан 20-летний владелец автомобиля. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 268 УК РФ ("Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта"). В настоящее время подозреваемому предъявлено обвинение в инкриминируемом преступном деянии, в отношении него Никулинским районным судом города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала она.
Следствием установлено, отметила Волк, что до момента ДТП автомобилем Mercedes управляла 20-летняя жительница Московской области. Владелец автомобиля, находившийся на переднем пассажирском сидении, отвлек девушку и вмешался в управление, что привело к дорожно-транспортному происшествию.
26 июня возле дома номер 48 по Кутузовскому проспекту столкнулись автомобиль Mercedes и мотоцикл Yamaha, которым управлял 23-летний москвич. В результате ДТП мотоциклист с телесными повреждениями был доставлен в больницу, где скончался от полученных травм. По данным СМИ, в "Мерседесе" находились студенты МГИМО.