Задержан возможный виновник ДТП на Кутузовском проспекте, в котором погиб байкер

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Столичные полицейские задержали предполагаемого виновника ДТП на Кутузовском проспекте с участием автомобиля Mercedes и мотоцикла, в результате которого погиб байкер. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУМВД по Москве.
"Предполагаемый виновник ДТП задержан в порядке 91 статьи УПК РФ ("Основания задержания подозреваемого" - прим. ТАСС). Проводятся дальнейшие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - сказал собеседник.
Ранее сообщалось, что по факту аварии возбуждено уголовное дело.
В понедельник возле дома номер 48 по Кутузовскому проспекту произошло столкновение автомобиля Mercedes и мотоцикла Yamaha, которым управлял 23-летний москвич. В результате ДТП молодой человек с телесными повреждениями был доставлен в больницу, где скончался от полученных травм. По данным СМИ, в автомобиле Mercedes находились студенты МГИМО. Во вторник байкеры собирались у здания МГИМО на юго-западе Москвы, требуя расследования ДТП.