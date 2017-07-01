Российские туристы остаются в аэропорту Бургаса из-за задержки рейса в Санкт-Петербург

СОФИЯ, 1 июля. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Около 200 российских туристов остаются в аэропорту болгарского Бургаса из-за задержки рейса 639 авиакомпании Bulgaria air в Санкт-Петербург. Об этом корреспондент ТАСС сообщили в субботу в генеральном консульстве РФ в Варне.

"Рейс в Санкт-Петербург должен был вылететь еще ночью, но его пассажиры по-прежнему находятся в аэропорту Бургаса. Авиакомпания пока не может полностью укомплектовать экипаж, но обещает это сделать в ближайшее время", - сообщил корреспонденту ТАСС консул-советник Александр Коржов.

Проблемы с чартерными авиарейсами в Россию продолжаются последние несколько дней, когда болгарская авиакомпания, ссылаясь на различные причины, стала нарушать график авиаперевозок. От пассажиров поступили жалобы, что авиакомпания не обеспечивает их адекватным питанием, не информирует о ситуации и не выдается справки о задержке авиарейсов. Генеральный консул РФ в Варне Сергей Лукьянчук сообщил ТАСС, что вопрос о проблемах с полетами в Россию будет рассматриваться на правительственном уровне.

"На наше сообщение о возникших проблемах оперативно отреагировал вице-премьер правительства Болгарии Валерий Симеонов и Министерство туризма. Уже в понедельник Симеонов проведет совещание с участием Министерства транспорта и авиакомпании. Надеюсь, что все проблемы будут оперативно разрешены, ведь горячий сезон на болгарских курортах только начинается", - информировал Лукьянчук.