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Три человека погибли, пять пропали без вести из-за схода оползня в Китае

Происшествия
2 июля, 2:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июля. /ТАСС

На месте происшествия ведется поисково-спасательная операция

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МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Три человека погибли, 19 пострадали, еще пять числятся пропавшими без вести в результате схода оползня в Центральном Китае. Об этом сообщило в субботу агентство Синьхуа.

По его сведениям, оползень сошел в провинции Хунань. Причиной стали ливни, которые начались в регионе в пятницу.

В настоящее время на месте инцидента ведется поисково-спасательная операция.

Ранее в результате оползня, который сошел 24 июня в деревне Синьмо юго-западной провинции Сычуань, погибли 24 человека, еще 109 числятся пропавшими без вести.

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