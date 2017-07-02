Суд оставил в силе меру пресечения латвийцу, осужденному за призыв к присоединению к РФ

РИГА, 2 июля. /ТАСС/. Рижский окружной суд отклонил просьбу об изменении меры пресечения в отношении жителя Латвии Максима Коптелова, который ранее был приговорен к шести месяцам тюремного заключения за организацию сбора подписей за присоединение балтийской республики к России. Об этом в воскресенье сообщает местное новостное агентство Leta.

Просьба обвиняемого изменить ему меру пресечения в виде подписки о невыезде была отклонена. Следующее заседание суда назначено на 28 августа, указывает агентство.

Полиция безопасности (ПБ) Латвии ранее потребовала начать уголовное преследование Коптелова, который в марте 2014 года на сайте общественных петиций Avaaz.org организовал сбор подписей за присоединение республики к России. На основании данного факта ПБ возбудила уголовное дело за публичный призыв ликвидировать государственную независимость Латвии с целью присоединения республики к другому государству. За такое преступление в стране предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет, принудительных работ или денежного штрафа.

В феврале 2015 года сотрудники ПБ задержали Коптелова, а также провели пять обысков, изъяв компьютерную технику и носители данных. В конце февраля 2016 года суд Курземского района Риги приговорил его к шести месяцам тюремного заключения. Коптелов данное решение суда оспорил.

После этого случая в интернете начался сбор подписей под аналогичным призывом за присоединение Латвии к США. Позже ПБ также провела обыск в доме автора этой петиции Дениса Бартецкого.

В республике также стартовали сборы подписей под шуточными призывами за присоединение Латвии к "Галактической империи" и за "выход" страны из Солнечной системы и Млечного пути.