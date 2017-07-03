МЧС: лодка с детьми перевернулась на озере в Челябинской области из-за перегруза

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Лодка с четырьмя детьми и одним взрослым, которая опрокинулась накануне вечером на водоеме "Максим" в Челябинской области, была перегружена, сообщила в понедельник пресс-служба регионального ГУ МЧС.
"По предварительным данным, водоем "Маским", на котором случилась беда, не оборудован ни для купания, ни для катания на лодках. Однако в нарушение требований безопасности, несколько человек все же решили использовать находившуюся на берегу лодку. Никто из них спасательного жилета не надел, так как жилетов попросту не было, во время прогулки лодка перевернулась из-за перегруза", - говорится в сообщении.
Отмечается, что люди пытались спастись, но лишь четверым из них это удалось. На помощь тонущим поспешили родственники, находившиеся на берегу, однако они также стали жертвами водной стихии.
По данным на 3:00 местного времени, спасательные работы на месте происшествия в Чесменском районе продолжаются. Спасатели осматривают береговую линию и водную гладь запруды, на которой произошло ЧП.
В работе задействовано 76 человек и 23 единицы техники, в том числе семь плавсредств.
В воскресенье вечером в населенном пункте Тогузак Чесменского района в 50 метрах от берега в запруде в акватории реки Верхний Тогузак опрокинулась весельная лодка, в которой, по предварительным данным, находились пять человек, в том числе четверо детей. К ним на помощь бросились два человека, стоявшие на берегу, но они погибли. Также обнаружены тела двух детей. Судьба двоих детей и взрослого остается пока не известной.