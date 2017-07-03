Власти эвакуируют затопленное ливнем дачное поселение в Рузском округе Подмосковья

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Поток воды из-за продолжительного ливня в Московской области затопил СНТ "Энергетик" в Рузском городском округе. Власти намерены эвакуировать людей, сообщила пресс-служба администрации округа.
"Максим Тарханов (глава городского округа) рассказал, что службы МЧС работают на месте, решается вопрос об эвакуации, для чего предоставлен спортзал Старорузской школы", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в том же Рузском городском округе поток воды из-за сильного дождя разрушил мост к деревне Румянцево, который был единственный дорогой к поселению. Никто не пострадал, однако все 75 домов поселения остались отрезанными от внешнего мира.
Управления МЧС по Москве и Московской области распространили предупреждения о грозе, сильном дожде и ветре до 17 м/с. Гидрометцентр России спрогнозировал объем осадков в области до 30 мм, в столице до 13 мм.