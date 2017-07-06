Лидера "Шалтая-Болтая" приговорили к двум годам колонии

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Мосгорсуд приговорил к двум годам колонии общего режима лидера хакерской группы "Шалтай-Болтай" Владимира Аникеева, обвиняемого в незаконном доступе к компьютерной информации, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
"Суд постановил признать Аникеева виновным по ч. 3 ст. 272 УК РФ и назначить ему наказание в виде 2 лет лишения свободы в колонии общего режима", - огласил решение судья.
Суд рассматривал дело в особом порядке - без исследования доказательств и допроса свидетелей, в закрытом от слушателей и СМИ режиме - в связи с присвоением материалам грифа "секретно". Гособвинение просило приговорить Аникеева к 2,5 года заключения.
Адвокат осужденного Хазрет Бижоев заявил ТАСС, что Владимир Аникеев доволен приговором.
"Мой подзащитный доволен приговором. Решение о подаче апелляционной жалобы мы еще не приняли, но собираемся подавать на УДО. Согласно закону, мы это сможем сделать через два дня", - сказал адвокат.
Как отметил защитник, Аникееву назначили 24 месяца лишения свободы, засчитали срок нахождения под стражей с 8 ноября 2016 года, а через два дня уже будет 8 месяцев с тех пор, как он находится в СИЗО.
Аникеев и его предполагаемые сообщники - Александр Филинов и Константин Тепляков - были арестованы в ноябре прошлого года. Им предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 272 УК РФ ("Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, причинивший крупный ущерб и совершенный организованной группой по предварительному сговору или лицом с использованием своего служебного положения").
Аникеев свою вину признал и дал показания на соучастников. Уголовное дело в его отношении было выделено в отдельное производство, ему предъявлено окончательное обвинение по шести эпизодам неправомерного доступа к компьютерной информации. В частности, он обвиняется во взломе почты пресс-секретаря председателя правительства РФ Натальи Тимаковой и заместителя начальника управления по внутренней политике администрации президента РФ Тимура Прокопенко, однако потерпевшими по делу они не признаны.
Как ранее сообщал ТАСС источник, знакомый с материалами дела, в обвинении также фигурируют эпизоды взлома почты Елены Морозовой из группы компаний "Сумма", сотрудника Сбербанка Евгения Кислякова, журналиста и телеведущего Дмитрия Киселева, помощника президента РФ Андрея Белоусова. Все они признаны потерпевшими. По словам адвоката Руслана Коблева, Аникеев просит прощения у потерпевших и искренне раскаивается в своих действиях.