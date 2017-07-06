Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.07:
$ 59.58
€ 67.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лидера "Шалтая-Болтая" приговорили к двум годам колонии

Происшествия
6 июля, 12:09 UTC+3

Владимир Аникеев доволен приговором и будет подавать на УДО

Поделиться
Материал из 1 страницы
Владимир Аникеев

Владимир Аникеев

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Мосгорсуд приговорил к двум годам колонии общего режима лидера хакерской группы "Шалтай-Болтай" Владимира Аникеева, обвиняемого в незаконном доступе к компьютерной информации, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил признать Аникеева виновным по ч. 3 ст. 272 УК РФ и назначить ему наказание в виде 2 лет лишения свободы в колонии общего режима", - огласил решение судья.

Суд рассматривал дело в особом порядке - без исследования доказательств и допроса свидетелей, в закрытом от слушателей и СМИ режиме - в связи с присвоением материалам грифа "секретно". Гособвинение просило приговорить Аникеева к 2,5 года заключения.

Адвокат осужденного Хазрет Бижоев заявил ТАСС, что Владимир Аникеев доволен приговором.

"Мой подзащитный доволен приговором. Решение о подаче апелляционной жалобы мы еще не приняли, но собираемся подавать на УДО. Согласно закону, мы это сможем сделать через два дня", - сказал адвокат.

Как отметил защитник, Аникееву назначили 24 месяца лишения свободы, засчитали срок нахождения под стражей с 8 ноября 2016 года, а через два дня уже будет 8 месяцев с тех пор, как он находится в СИЗО.

Аникеев и его предполагаемые сообщники - Александр Филинов и Константин Тепляков - были арестованы в ноябре прошлого года. Им предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 272 УК РФ ("Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, причинивший крупный ущерб и совершенный организованной группой по предварительному сговору или лицом с использованием своего служебного положения").

Аникеев свою вину признал и дал показания на соучастников. Уголовное дело в его отношении было выделено в отдельное производство, ему предъявлено окончательное обвинение по шести эпизодам неправомерного доступа к компьютерной информации. В частности, он обвиняется во взломе почты пресс-секретаря председателя правительства РФ Натальи Тимаковой и заместителя начальника управления по внутренней политике администрации президента РФ Тимура Прокопенко, однако потерпевшими по делу они не признаны.

Как ранее сообщал ТАСС источник, знакомый с материалами дела, в обвинении также фигурируют эпизоды взлома почты Елены Морозовой из группы компаний "Сумма", сотрудника Сбербанка Евгения Кислякова, журналиста и телеведущего Дмитрия Киселева, помощника президента РФ Андрея Белоусова. Все они признаны потерпевшими. По словам адвоката Руслана Коблева, Аникеев просит прощения у потерпевших и искренне раскаивается в своих действиях.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Хакерские атаки на российские сайты
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Взгляд в прошлое и будущее: фотовыставка информагентств ТАСС и Синьхуа
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Фото
4
Несколько микрорайонов Нарьян-Мара затоплены из-за половодья
20
Десятки жертв и масштабные разрушения: в Португалии произошел крупнейший лесной пожар
8
В годовщину гибели детей на Сямозере участники поминальной церемонии возложили венки
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп: США будут укреплять сотрудничество в НАТО в ответ на дестабилизирующие действия РФ
2
Полиция проводит следственные действия в московском штабе Навального
3
Аксенов намерен отправить в отставку своего заместителя, трех министров и главу Ялты
4
Меркель констатировала изменение мирового порядка
5
Захарова рассказала о случаях вмешательства США в дела РФ
6
Делегации РФ, ЛНР и ДНР покинули переговоры в Минске из-за позиции Киева
7
В Гамбурге перед саммитом G20 сожгли автосалон Porsche
Темы дня
Реклама