Дело лидера "Шалтая-Болтая" рассмотрят в закрытом режиме из-за грифа секретности

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Мосгорсуд в закрытом режиме рассмотрит дело лидера хакерской группы "Шалтай-Болтай" Владимира Аникеева, обвиняемого в незаконном доступе к компьютерной информации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
"Уголовному делу в отношении Аникеева присвоен гриф "секретно", в связи с этим его рассмотрение будет проходить в закрытом режиме", - сказала представитель суда.
Ранее адвокат Аникеева Руслан Коблев сообщил, что процесс начнется 5 июля в особом порядке.
Рассмотрение дела в особом порядке проходит без исследования доказательств и допроса свидетелей.
Лидер группы "Шалтай-Болтай" Владимир Аникеев и его возможные сообщники Александр Филинов и Константин Тепляков были арестованы в ноябре прошлого года. Им предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 272 УК РФ ("Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, причинивший крупный ущерб и совершенный организованной группой по предварительному сговору либо лицом с использованием своего служебного положения").
Аникеев свою вину признал и дал показания на своих соучастников. Уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство и ему предъявлено окончательное обвинение по шести эпизодам неправомерного доступа к компьютерной информации.
Аникеев обвиняется, в частности, во взломе почты пресс-секретаря председателя правительства РФ Натальи Тимаковой и заместителя начальника управления по внутренней политике администрации президента РФ Тимура Прокопенко, однако потерпевшими по делу они не признаны.
Также, как сообщал ТАСС источник, знакомый с материалами дела, в обвинении фигурируют эпизоды взлома почты Елены Морозовой из группы "Сумма", сотрудника Сбербанка Евгения Кислякова, журналиста и телеведущего Дмитрия Киселева, помощника президента РФ Андрея Белоусова. Все они признаны потерпевшими. Как сообщал адвокат Руслан Коблев, Аникеев просит прощения у потерпевших и искренне раскаивается.