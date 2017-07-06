Под Петербургом потушили пожар на складе лакокрасочного завода

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Пожар на складе "Невского лакокрасочного завода" в петербургском пригородном поселке Металлострой ликвидирован, в результате инцидента никто не пострадал, передает корреспондент ТАСС с места события.

"Открытое горение ликвидировано, - сказал работающий на месте представитель пресс-службы ГУ МЧС по Петербургу. - Работают дознаватели, которые определят причину возгорания".

Ранее сообщалось, что максимальная площадь возгорания достигала 5 тысяч квадратных метров, в 19:10 мск пожар был локализован. К тушению привлекались три вертолета и два пожарных поезда.

Пожар в ангаре "Невского лакокрасочного завода" в промзоне под Петербургом вспыхнул в четверг вечером. Из-за угрозы распространения пламени в 17:07 мск ранг пожара повысили до №2, а спустя еще семь минут - до №3. К месту пожара выехала передвижная химико-радиометрическая лаборатория. Как сообщил журналистам на месте тушения начальник ГУ МЧС по Петербургу Алексей Аникин, предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе находится в пределах нормы.

По данным МЧС, на месте работали почти 200 человек и 42 единицы техники.

Компания ООО "Невский лакокрасочный завод" была создана 2000 году. Согласно данным на официальном сайте компании, завод производит алкидные, алкидно-уретановые эмали и лаки; грунтовки, антисептики, полуфабрикатные лаки. Предприятие расположено в поселке Металлострой в 22 км от Санкт- Петербурга с населением около 28 тысяч человек. Клубы дыма в момент максимального горения были заметны даже с другого берега Невы и из городской черты Санкт-Петербурга, однако на обычной жизни поселка инцидент почти не сказался.