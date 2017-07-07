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По факту взрыва на шахте в Норильске возбуждено уголовное дело

Происшествия
7 июля, 13:19 UTC+3

Дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности при проведении работ

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Материал из 1 страницы

КРАСНОЯРСК, 7 июля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту взрыва на шахте рудника "Заполярный", где в пятницу погибли четыре человека. Об этом сообщила ТАСС представитель СУ СК РФ по Красноярскому краю Ольга Шаманская.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ")", - сказала она.

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Темы
Взрыв на руднике "Заполярный" в Норильске
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