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Волонтер штаба Навального выписан из больницы и доставлен в суд

Происшествия
7 июля, 14:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июля. /ТАСС

Александр Туровский был задержан 6 июля в ходе обысков в помещении ФБК за неповиновение сотрудникам полиции

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МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Волонтер Александр Туровский, задержанный 6 июля за неповиновение сотрудникам полиции в ходе обысков в штабе Алексея Навального, выписан из больницы и доставлен в Замоскворецкий суд Москвы.

"В настоящий момент подозреваемый выписан из больницы и вновь доставлен в Замоскворецкий районный суд Москвы", - сообщили ТАСС в пресс-службе столичного Главного управления Росгвардии.

В главке отметили, что в минувший четверг в ходе обысков в помещении ФБК на Садовнической набережной Туровский отказался выполнять законные требования правоохранителей и оказал сопротивление сотрудникам Росгвардии.

По словам собеседника агентства, после этого, согласно законодательству РФ, сотрудник спецназа ОМОН был вынужден применить силу в отношении подозреваемого. Для дальнейшего разбирательства задержанный был доставлен в ОМВД по столичному району Замоскворечье, после этого ему был вызван наряд скорой помощи. Он был госпитализирован в диагностическое отделение НИИ им. Склифосовского.

В четверг утром в штабе Навального на Садовнической набережной, дом 69, проводились обыски и выемка документов в рамках уголовного дела о самоуправстве (ст. 330 УК РФ). По данным одного из сотрудников полиции, дело было возбуждено после поступления в правоохранительные органы нескольких заявлений о нарушении условий договора аренды помещений в здании. В частности, заявления поступали от учредителя компании "Паритет МГ" Антона Гордеева и субарендаторов помещений в связи с нарушениями условий договоров собственником здания - компанией "Балчуг Эстейт". ООО "Паритет МГ" арендовало помещение у "Балчуг Эстейт" и сдало его в субаренду Фонду борьбы с коррупцией (ФБК) и другим субарендаторам.

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