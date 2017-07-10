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Суд отказался арестовать квартиру семьи генерала ФСО Лопырева

Происшествия
10 июля, 17:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

Геннадия Лопырева обвиняют во взятках на сумму около 7 млн рублей

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Здание Московского городского суда

Здание Московского городского суда

© АГН "Москва"

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Мосгорсуд отказался наложить обеспечительный арест на петербургскую квартиру семьи генерала ФСО России Геннадия Лопырева, заключенного под стражу по обвинению в получении взяток, передает корреспондент ТАСС.

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"Постановление суда первой инстанции оставить без изменения, представление прокуратуры - без удовлетворения", - огласила решение судья.

Ранее Басманный районный суд Москвы арестовал денежные средства семьи Лопыревых в размере около 6 млн рублей, но отказал в аресте петербургской квартиры, которая является их единственным жильем. Прокуратура обжаловала это постановление. При этом ранее были арестованы автомобили, принадлежащие супруге и сыну Лопырева, а также их недвижимое имущество - квартира в Сочи, дом в Ленинградской области, гараж и квартира в Москве.

Уголовное дело в отношении Лопырева было возбуждено по материалам ФСО и ФСБ России Главным управлением по расследованию особо важных дел СК РФ по фактам получения им взяток в особо крупном размере от руководителей ряда коммерческих структур за общее покровительство при заключении и исполнении государственных контрактов на проведение ремонтно-строительных работ. Генерал обвиняется по двум эпизодам получения взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ), общая сумма которых составляет около 7 млн рублей. Свою вину он не признает.

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