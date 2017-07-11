Депутат просит ГП предоставить результаты проверки решения суда по делу инвалида Мамаева

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) обратился с письмом к генеральному прокурору РФ Юрию Чайке с просьбой направить в комитет информацию о проверке решения суда, согласно которому инвалид первой группы Антон Мамаев был приговорен к 4,5 годам колонии за разбой. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе комитета.

По данным СМИ, Мамаев, который страдает спинальной атрофией мышц и передвигается на инвалидном кресле, обвинялся в разбойном, с угрозой применения насилия, завладении мотороллером, который он собирался перепродать. Помогавший ему передвигаться на инвалидной коляске был признан соучастником разбоя и осужден на три года колонии.

"Учитывая возникший общественный резонанс в связи с появившимися в ряде средств массовой информации материалами о 28-летнем Антоне Мамаеве - инвалиде-колясочнике с диагнозом "спинальная мышечная атрофия", приговоренном Тимирязевским районным судом Москвы к 4,5 годам лишения свободы за разбой, а также информацию, в соответствии с которой Генеральная прокуратура проверит данное решение суда, прошу вас направить в комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов сведения об итогах проверки и принятых мерах прокурорского реагирования" - приводит слова Нилова пресс-служба комитета.