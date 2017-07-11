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МЧС: благодаря спасателям обитатели экзотариума в ТРЦ "Рио" не пострадали от пожара

Происшествия
11 июля, 17:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июля. /ТАСС

Комиссия МЧС проверила состояние здоровья животных и целостность аквариумов и вольеров

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МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Ни одно животное из экзотариума в ТРЦ "РИО" на северо-востоке Москвы не пострадало при пожаре благодаря действиям спасателей, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

"Комиссия провела ветеринарно-санитарное обследование помещений зоопарка и океанариума, которые расположены на территории торгового центра "РИО". В ходе обследования было установлено, что ни одно животное в результате пожара не пострадало", - сказал сотрудник пресс-службы.

10 июля в ходе тушения пожара в ТРЦ спасатели обнаружили задымление в океанариуме. "Пожарно-спасательными подразделениями незамедлительно было принято решение ограничить доступ опасных факторов пожара. Совместно с администрацией было проведено проветривание и включение аварийных систем подачи кислорода", - сказал представитель столичного главка МЧС.

По его словам, животные и рыбы в настоящий момент находятся в вольерах и аквариумах зоопарка. "Животные клинически здоровы, аквариумы и вольеры не повреждены", - подчеркнул он.

Ранее представитель группы компаний "Ташир", развивающей сеть ТРЦ "РИО", Зара Ажемян также сообщил, что с обитателями океанаруима и зоопарка все в порядке.

Сообщение о задымлении в здании на Дмитровском шоссе, 163а, корпус 1, поступило в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Москве 10 июля в 17:39 мск. Возгорание произошло в торговом комплексе на минус первом этаже - в текстильном магазине. Пострадали 18 человек, 15 из них были госпитализированы.

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