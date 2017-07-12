Сотрудники ФСБ задержали в Иванове предполагаемого пропагандиста ИГ

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ИВАНОВО, 12 июля. /ТАСС/. Сотрудники управления ФСБ по Ивановской области задержали местного жителя, подозреваемого в связях с запрещенной в России международной террористической организацией "Исламское государство" (ИГ) и пропаганде терроризма, возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в среду в пресс-службе ведомства.
"Следственным отделением УФСБ России по Ивановской области в отношении жителя города Иваново возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма" и "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности", - отмечается в сообщении ведомства.
В пресс-службе добавили, что подозреваемый был модератором сообществ в социальных сетях, через которые вел пропаганду идей радикального ислама. "По оперативным данным, подозреваемый установил и поддерживал регулярные контакты с членами запрещенной в России международной террористической организации ИГ. По их рекомендации он намеревался создать в регионе самостоятельную террористическую ячейку", - отметили в ведомстве.
В настоящее время молодой человек задержан и помещен СИЗО. Расследование уголовного дела продолжается.