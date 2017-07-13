Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
"Иннопром"-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.07:
$ 60.62
€ 69.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мосгорсуд оставил в СИЗО обвиняемого в шпионаже гражданина Украины Сущенко

Происшествия
13 июля, 13:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

Защита Романа Сущенко ранее просила изменить меру пресечения на домашний арест или залог

Поделиться
Материал из 1 страницы
Роман Сущенко

Роман Сущенко

© Федеральная служба безопасности РФ/ТАСС

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Мосгорсуд в четверг признал законным продление срока ареста гражданину Украины Роману Сущенко, обвиняемому в РФ в шпионаже. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд оставил апелляционную жалобу защиты без удовлетворения", - сказала представитель суда.

Смотрите также

Кремль получил письмо по делу Сущенко, оно не меняет сути обвинений в шпионаже

Порошенко сообщил, что общался по телефону с Путиным по поводу освобождения Сущенко

Мосгорсуд оставил в СИЗО гражданина Украины Сущенко обвиняемого в шпионаже

В жалобе защита просила изменить Сущенко меру пресечения на домашний арест или залог.

Срок ареста обвиняемому по ст. 276 УК РФ ("Шпионаж") ранее продлили до 30 сентября. Данная статья предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.

Роман Сущенко является кадровым сотрудником управления разведки минобороны Украины, он был задержан при проведении шпионской акции, заявили ранее в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ. По данным ФСБ, он целенаправленно собирал сведения о деятельности Вооруженных сил РФ и Росгвардии, составляющие государственную тайну .

Свою вину Сущенко не признает. По словам адвоката Марка Фейгина, его подзащитный является собственным корреспондентом агентства Укринформ в Париже, а в Россию приехал в отпуск навестить родственников. В украинском информагентстве подтвердили эту информацию, заявив, что Сущенко работает у них с 2002 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Дело Варвары Карауловой
Страны
Россия Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Неделя высокой моды в Париже: сказки, ретро и продуманные провокации
Фото
18
Сергей Полонский - бизнесмен, скандалист, фигурант уголовного дела
4
Несколько микрорайонов Нарьян-Мара затоплены из-за половодья
20
Десятки жертв и масштабные разрушения: в Португалии произошел крупнейший лесной пожар
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Суд вынес приговор по делу об убийстве Немцова
2
Умерла народная артистка России Тамара Миансарова
3
Митингующие в Киеве перекрыли подъезды к зданию Верховной рады
4
Захарова назвала видео о "лесных братьях" попыткой НАТО извратить историю
5
Украинцы спешат на отдых в Крым на велосипедах, машинах и пешком
6
Сбежавшие из питомника зубры находятся на востоке Приокско-Террасного заповедника
7
Госдеп назвал гипотетическими возможные ответные меры со стороны РФ по дипсобственности
Темы дня
Реклама