Мосгорсуд оставил в СИЗО обвиняемого в шпионаже гражданина Украины Сущенко

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Мосгорсуд в четверг признал законным продление срока ареста гражданину Украины Роману Сущенко, обвиняемому в РФ в шпионаже. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд оставил апелляционную жалобу защиты без удовлетворения", - сказала представитель суда.

В жалобе защита просила изменить Сущенко меру пресечения на домашний арест или залог.

Срок ареста обвиняемому по ст. 276 УК РФ ("Шпионаж") ранее продлили до 30 сентября. Данная статья предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.

Роман Сущенко является кадровым сотрудником управления разведки минобороны Украины, он был задержан при проведении шпионской акции, заявили ранее в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ. По данным ФСБ, он целенаправленно собирал сведения о деятельности Вооруженных сил РФ и Росгвардии, составляющие государственную тайну .

Свою вину Сущенко не признает. По словам адвоката Марка Фейгина, его подзащитный является собственным корреспондентом агентства Укринформ в Париже, а в Россию приехал в отпуск навестить родственников. В украинском информагентстве подтвердили эту информацию, заявив, что Сущенко работает у них с 2002 года.