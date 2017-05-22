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Кремль получил письмо по делу Сущенко, оно не меняет сути обвинений в шпионаже

Политика
22 мая, 16:12 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 22, мая. /ТАСС

Ранее защита украинского гражданина сообщала, что его девятилетний сын направил обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой об освобождении обвиняемого

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СОЧИ, 22 мая. /ТАСС/. Кремль получал письмо от сына украинского гражданина Романа Сущенко, обвиняемого в РФ в шпионаже. Это подтвердил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Действительно, было передано (в Кремль) письмо, написанное ребенком, оно действительно было. Но это абсолютно не меняет сути того, что вменяется в вину господину Сущенко - это (обвинение) связано с его деятельностью, направленной против нашего государства", - сказал представитель Кремля.

Ранее защита Сущенко сообщала, что его девятилетний сын направил обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой об освобождении обвиняемого.

Лефортовский суд Москвы продлил Сущенко срок ареста до 30 июня. Украинец обвиняется по ст. 276 УК РФ ("Шпионаж"), наказание по которой предусматривает до 20 лет лишения свободы. Как заявили ранее в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ, Сущенко является кадровым сотрудником управления разведки минобороны Украины, он был задержан при проведении шпионской акции. По данным ФСБ, он целенаправленно собирал составляющие государственную тайну сведения о деятельности Вооруженных сил РФ и Росгвардии.

Свою вину Сущенко не признает. По словам его адвоката Марка Фейгина, Сущенко является собственным корреспондентом агентства Укринформ в Париже, а в Россию приехал в отпуск навестить родственников. Эту информацию подтвердило и украинское информагентство, заявив, что Сущенко работает у них с 2002 года.

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