Песков надеется, что заказчики убийства Немцова будут найдены

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать решение суда по делу об убийстве политика Бориса Немцова, но надеется, что заказчики преступления будут найдены.

"Мы не комментируем решения суда", - ответил представитель Кремля на вопрос журналистов о реакции на приговор по делу об убийстве Немцова.

"Есть надежда на это, безусловно", - сказал он о возможности найти заказчика преступления.

Пескова также спросили, возможны ли какие-либо последствия для силовых структур Чечни, где служили исполнители убийства Немцова. "Это ситуация, которая абсолютно не имеет отношения к кремлевской повестке дня. Только выражу сомнение в возможности такой постановки вопроса, потому что это, конечно, никоим образом не связано с их (приговоренных) профессиональной деятельностью, поэтому я не думаю, что уместно таким образом ставить вопрос", - отметил пресс-секретарь главы государства.

Приговор суда

Московский окружной военный суд (МОВС) в четверг признал пятерых подсудимых виновными в убийстве политика Бориса Немцова и приговорил их к заключению от 11 до 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Такое решение судья Юрий Житников принял на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей.

"Назначить подсудимым окончательное наказание: Дадаеву - 20 лет заключения со штрафом в размере 100 тыс. рублей, Губашеву Анзору - 19 лет со штрафом в 100 тыс. рублей, Губашеву Шадиду - 16 лет со штрафом в 100 тыс. рублей, Эскерханову Темирлану - 14 лет со штрафом в 100 тыс. рублей, Бахаеву Хамзату - 11 лет колонии со штрафом в 100 тыс. рублей". Лишить Эскерханова специального звания прапорщика, Дадаева - звания лейтенанта и ордена Мужества", - огласил решение судья.

Отбывать наказание все осужденные будут в колонии строгого режима. Также всем, кроме Дадаева, назначено дополнительное наказание в виде двух лет ограничения свободы после отбытия основного срока.

Немцов был убит в центре Москвы поздно вечером 27 февраля 2015 года. 6 марта следственные органы задержали пятерых подозреваемых, еще один предполагаемый участник убийства Беслан Шаванов при попытке задержания оказал сопротивление и совершил самоподрыв. По версии следствия, предполагаемым заказчиком и организатором преступления является бывший офицер батальона "Север" Руслан Мухудинов. Обвинение ему предъявлено заочно, с ноября 2015 года он находится в международном розыске. Расследование в его отношении выделено в отдельное производство.