Осужденные по делу Немцова готовили резервный план убийства в гостинице "Украина"

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Приговоренные к длительным срокам заключения за убийство Бориса Немцова пять фигурантов дела готовили резервный план убийства политика в гостинице "Украина", куда он мог отправиться со своей спутницей Анной Дурицкой.

"За три часа до убийства Немцова Темирлан Эскерханов вместе с Русланом Мухудиновым (предполагаемый заказчик убийства) находились в гостинице "Украина", так как они не исключали, что он (Немцов) может прийти туда вместе с Дурицкой. И это был резервный план убийства", - сказала ТАСС прокурор по делу Мария Семененко, отвечая на вопрос агентства.

Ранее в ходе прений сторон гособвинение обратило внимание присяжных на скриншоты в телефоне Эскерханова с изображением расположения видеокамер в гостинице "Украина", а также проходов в ней.

Защита и сам Эскерханов утверждают, что фотографии в телефон им закачали потом - подбросили. "Это технически невозможно. Любой эксперт вам скажет, что ничего нельзя задним числом закачать в телефон", - сказала прокурор.

Также в ходе судебного разбирательства выяснилось, что подсудимые изначально рассматривали возможность убийства Немцова у него на даче. Кроме того, именно в районе поселка Бенилюкс (где находится дача) следствие засекло пять телефонных соединений Шадида Губашева в октябре-ноябре 2014 года. "Когда они поняли, что это хорошо охраняемый поселок и Немцов там не всегда бывает, они к 17 ноября 2014 года переместились для слежки к его дому и стали разрабатывать новый план", - пояснила Семененко.

Отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о наличии у Руслана Геремеева процессуального статуса, в связи с тем, что он активно фигурирует в материалах дела и видеозаписях, прокурор сказала, что не располагает данной информацией. "Это прерогатива следствия. У гособвинения, конечно, были к нему вопросы, и суд неоднократно вызывал его повестками для дачи показаний, но он не явился", - заключила Семененко.

Московский окружной военный суд 13 июля на основании обвинительного вердикта присяжных приговорил Заура Дадаева, братьев Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Замзата Бахаева к наказанию на срок от 11 до 20 лет колонии строгого режима со штрафом 100 тыс. рублей каждому. Максимальный срок получил исполнитель преступления, бывший заместитель командира батальона "Север" Заур Дадаев. Защита намерена обжаловать в ближайшие дни приговор и добиться в Верховном суде отмены вердикта присяжных.

В окружении убитого Немцова считают наказание слишком мягким. "20 лет за жизнь человека - это ничто. Очень мало", - заявил помощник, друг и соратник Немцова Илья Яшин.