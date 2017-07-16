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СК возбудил дело по факту отравления детей в лагере в Кабардино-Балкарии

Происшествия
16 июля, 17:50 UTC+3 НАЛЬЧИК НАЛЬЧИК 16, июля. /ТАСС

Отмечается, что работа учреждения приостановлена

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© Сергей Бобылев/ТАСС

НАЛЬЧИК, 16 июля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту массового отравления детей в лагере "Казачок" в Кабардино-Балкарии, работа учреждения приостановлена. Об этом сообщает в воскресенье региональное управление Следственного комитета.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", - говорится в сообщении ведомства.

"До выяснения причин возникновения очага инфекционного заболевания деятельность детского оздоровительного лагеря приостановлена. Дано также поручение на проверку финансово-хозяйственной деятельности лагеря, в том числе по установлению поставщиков продуктов питания. Ход расследования уголовного дела руководством следственного управления взят на особый контроль", - добавили в пресс- службе.

По данным следствия, в пятницу, 14 июля, девять детей в возрасте от семи до 13 лет почувствовали недомогание после приема пищи и были доставлены в медицинские учреждения Майского района с жалобами на рвоту и тошноту. На следующий день с аналогичными жалобами были госпитализированы еще пятеро детей. Состояние детей оценивается как средней тяжести. Сообщалось, что ситуацию взял под личный контроль глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков.

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