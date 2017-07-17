Суд решит вопрос о продлении ареста фигурантам дела "Седьмой студии"

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы в понедельник рассмотрит ходатайство следствия о продлении на три месяца срока ареста бывшему директору "Гоголь-центра" и бывшему генеральному продюсеру "Седьмой студии" Алексею Малобродскому, обвиняемому в хищении государственных средств. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Она добавила, что следствие также просит продлить арест бывшему главному бухгалтеру "Седьмой студии" Нине Масляевой и оставить под домашним арестом бывшего гендиректора студии Юрия Итина.

Малобродский отбывает арест в СИЗО № 1 ("Матросская Тишина"). Он был задержан по подозрению в хищении выделенных организации бюджетных средств. Свою вину он не признает. Уголовное дело было возбуждено Главным следственным управлением СК РФ по Москве по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). 6 июля стало известно, что дело передано в управление по особо важным делам СК РФ.

По версии следствия, лицами из числа руководства автономной некоммерческой организации "Седьмая студия" с 2011 года по 2014 год были похищены бюджетные средства в размере около 200 млн рублей, выделенные государством на развитие и популяризацию искусства. Ранее в рамках данного уголовного дела районный суд Москвы заключил под стражу до 19 июля Нину Масляеву. Еще один фигурант дела - Юрий Итин - отправлен под домашний арест.

Следствие считает, что Малобродский, Итин и Масляева подготовили фиктивные документы на подготовку гастролей и постановку спектакля "Сон в летнюю ночь", который поставлен не был. В результате чего по данному эпизоду им вменяется хищение более 2 млн рублей.

Автономная некоммерческая организация по развитию и популяризации современного искусства "Седьмая студия" была создана в июле 2011 года для реализации проекта Кирилла Серебренникова "Платформа", заявленного как комплекс акций на стыке театра, музыки, танца и визуального искусства. Затраты на проект возмещались субсидиями из федерального бюджета. Малобродский возглавлял "Гоголь-центр" в 2013-2015 годах.