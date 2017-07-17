На Камчатке произошел новый толчок магнитудой 5,1

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МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Новый подземный толчок магнитудой 5,1 произошел в Тихом океане в 210 км от населенного пункта Никольское, расположенного на острове Беринга. Об этом в понедельник сообщил Камчатский филиал Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН".
По данным РАН, афтершок произошел примерно в 2 км от предыдущего землетрясения, очаг подземного толчка залегал на глубине 10 км.
Как ранее сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Камчатскому краю, первое землетрясение магнитудой 6,3, произошедшее у берегов Камчатки и не ощущалось в населенных пунктах.
В понедельник Геологическая служба США сообщила, что у берегов Камчатки зафиксировано землетрясение магнитудой 6,6, однако через некоторое время уточнила информацию, отметив, что магнитуда подземного толчка составила 6,2.
14 июля под вулканом Ключевской в Усть-Камчатском районе Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5. В населенных пунктах событие не ощущалось, сообщила в пятницу пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю.