На Камчатке произошел новый толчок магнитудой 5,1

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Новый подземный толчок магнитудой 5,1 произошел в Тихом океане в 210 км от населенного пункта Никольское, расположенного на острове Беринга. Об этом в понедельник сообщил Камчатский филиал Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН".

По данным РАН, афтершок произошел примерно в 2 км от предыдущего землетрясения, очаг подземного толчка залегал на глубине 10 км.

Как ранее сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Камчатскому краю, первое землетрясение магнитудой 6,3, произошедшее у берегов Камчатки и не ощущалось в населенных пунктах.

В понедельник Геологическая служба США сообщила, что у берегов Камчатки зафиксировано землетрясение магнитудой 6,6, однако через некоторое время уточнила информацию, отметив, что магнитуда подземного толчка составила 6,2.

14 июля под вулканом Ключевской в Усть-Камчатском районе Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5. В населенных пунктах событие не ощущалось, сообщила в пятницу пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю.