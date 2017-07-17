Националист Демушкин сможет подать на УДО через полгода

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Националист Дмитрий Демушкин, осужденный на 2,5 года колонии общего режима по делу об экстремизме, может через полгода подать на условно-досрочное освобождение (УДО). Об этом сообщил ТАСС его адвокат Олег Колесников.

25 апреля Нагатинский суд Москвы приговорил Демушкина к двум годам и шести месяцам лишения свободы. Суд засчитал ему срок нахождения под домашним арестом с 21 октября 2016 года. Приговор был обжалован. В понедельник Мосгорсуд признал его законным, приговор вступил в силу.

Таким образом Демушкину осталось отбыть в колонии год и девять месяцев из назначенного срока.

"Когда пройдет половина срока, он сможет подать ходатайство об УДО. То есть можно подать через шесть месяцев", - пояснил адвокат Колесников.

Демушкин обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства") за публикацию в соцсетях двух фотографий с "Русского марша". Следствием и судом доказано, что в октябре 2014 года он разместил в открытом доступе на своей странице в одной из социальных сетей два графических изображения экстремистской направленности с целью разжигания ненависти и вражды к определенной группе лиц.

Ранее Демушкин был лидером движений "Славянский союз" и "Русские", обе организации признаны в РФ экстремистскими и запрещены судом.