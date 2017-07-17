Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.07:
$ 59.07
€ 67.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Экс-глава ГУ МВД по СЗФО получил 7 лет по делу о "золотых парашютах"

Происшествия
17 июля, 19:55 дата обновления: 17 июля, 19:58 UTC+3

Виталия Быкова и четырех его подчиненных обвиняют в хищении 19 млн рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы
Виталий Быков

Виталий Быков

© Сергей Коньков/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июля. /ТАСС/. Дзержинский районный суд Петербурга в понедельник приговорил экс-руководителя расформированного ГУ МВД по Северо-Западному федеральному округу Виталия Быкова к семи годам лишения свободы по делу о "золотых парашютах", передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд считает вину Быкова доказанной по всем обвинениям. Суд приговорил: назначить Быкову наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима, штрафа в размере 400 тысяч рублей, лишить его специального звания генерал-майор полиции", - сказала судья Анжелика Морозова при оглашении приговора.

Свою вину экс-глава ГУ МВД не признал.

Растрата, подлог и мошенничество

В прениях 22 июня гособвинитель просил суд назначить Быкову 12 лет лишения свободы, штраф в 1 млн рублей, а также лишить его звания генерал-майора. По версии следствия, при ликвидации ГУ Быков похитил 19,1 млн рублей бюджетных средств под видом премий бывшим сотрудникам. Приказы о выплатах приближенным к Быкову сотрудникам были оформлены задним числом уже после выхода указа о расформировании ГУ. При этом 32 человека, которые получили премии от 300 до 700 тысяч рублей, должны были передать по 100 тысяч рублей Быкову. Против экс-начальника управления в суде были выдвинуты обвинения в растрате, служебном подлоге и мошенничестве.

Смотрите также

На имущество всех незаконно премированных сотрудников бывшего ГУ МВД по СЗФО наложен арест

Суд продлил срок ареста троим обвиняемым по делу о "золотых парашютах" в ГУ МВД по СЗФО

Аналогичные обвинения предъявлены бывшему заместителю начальника управления Александру Монастыршину, бывшей главе финансово-экономического отдела управления Светлане Шатовой, экс-руководителю центра тылового обеспечения ГУ МВД Ивану Лозюку и заместителю начальника отдела конспирации кадров и госслужбы Ирине Бурхановой. Обвинение в прениях просило суд назначить им до 10 лет колонии.

Кроме того, по данным следствия, при ликвидации ГУ МВД Быков также пытался незаконно оформить на знакомых и родственников 20 квартир общей стоимостью более 100 млн рублей, которые строились для улучшения жилищных условий полицейских. В ходе процесса обвиняемые, в том числе Быков, заявили о своей невиновности, за исключением Лозюка, он признал свою вину в растрате.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Виндзоры: 100 лет перемен
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
С Романовыми до конца. Судьбы слуг и приближенных императорской семьи, расстрелянных в доме Ипатьева
Фото
18
Сергей Полонский - бизнесмен, скандалист, фигурант уголовного дела
4
Несколько микрорайонов Нарьян-Мара затоплены из-за половодья
20
Десятки жертв и масштабные разрушения: в Португалии произошел крупнейший лесной пожар
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Крупнейшие банки покидают АРБ
2
ФАС потребовала от "большой четверки" операторов связи отменить роуминг по РФ внутри сети
3
Верховный суд РФ признал законным решение о ликвидации "Свидетелей Иеговы"
4
В Кремле обратили внимание на публикации о свадьбе дочери судьи на Кубани
5
В Балтийском море нашли пропавшую без вести советскую подлодку
6
Россияне больше всего опасаются роста цен и потери сбережений
7
Миллер заявил, что в первый раз слышит о своем "уходе" из "Газпрома"
Темы дня
Реклама