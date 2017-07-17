Экс-глава ГУ МВД по СЗФО получил 7 лет по делу о "золотых парашютах"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июля. /ТАСС/. Дзержинский районный суд Петербурга в понедельник приговорил экс-руководителя расформированного ГУ МВД по Северо-Западному федеральному округу Виталия Быкова к семи годам лишения свободы по делу о "золотых парашютах", передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд считает вину Быкова доказанной по всем обвинениям. Суд приговорил: назначить Быкову наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима, штрафа в размере 400 тысяч рублей, лишить его специального звания генерал-майор полиции", - сказала судья Анжелика Морозова при оглашении приговора.

Свою вину экс-глава ГУ МВД не признал.

Растрата, подлог и мошенничество

В прениях 22 июня гособвинитель просил суд назначить Быкову 12 лет лишения свободы, штраф в 1 млн рублей, а также лишить его звания генерал-майора. По версии следствия, при ликвидации ГУ Быков похитил 19,1 млн рублей бюджетных средств под видом премий бывшим сотрудникам. Приказы о выплатах приближенным к Быкову сотрудникам были оформлены задним числом уже после выхода указа о расформировании ГУ. При этом 32 человека, которые получили премии от 300 до 700 тысяч рублей, должны были передать по 100 тысяч рублей Быкову. Против экс-начальника управления в суде были выдвинуты обвинения в растрате, служебном подлоге и мошенничестве.

Аналогичные обвинения предъявлены бывшему заместителю начальника управления Александру Монастыршину, бывшей главе финансово-экономического отдела управления Светлане Шатовой, экс-руководителю центра тылового обеспечения ГУ МВД Ивану Лозюку и заместителю начальника отдела конспирации кадров и госслужбы Ирине Бурхановой. Обвинение в прениях просило суд назначить им до 10 лет колонии.

Кроме того, по данным следствия, при ликвидации ГУ МВД Быков также пытался незаконно оформить на знакомых и родственников 20 квартир общей стоимостью более 100 млн рублей, которые строились для улучшения жилищных условий полицейских. В ходе процесса обвиняемые, в том числе Быков, заявили о своей невиновности, за исключением Лозюка, он признал свою вину в растрате.