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Землетрясение в Беринговом море не нанесло ущерба населенным пунктам Камчатки

Происшествия
18 июля, 6:53 UTC+3 ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ /Корр. ТАСС, Елена Верещака

Оперативные группы завершили обследование зданий и сооружений, сообщили в региональном главке МЧС

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 июля. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Землетрясение, произошедшее во вторник в Беринговом море, не причинило ущерба населенным пунктам Камчатского края. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

"В населенных пунктах Камчатского края, где ощущалось землетрясение, произошедшее днем 18 июля, оперативные группы завершили обследование зданий и сооружений. Пострадавших и разрушений в результате сейсмособытия нет. Событие не причинило ущерба населенным пунктам региона", - говорится в сообщении ведомства.

Землетрясение магнитудой 7 произошло, по уточненным данным, в 300 км юго-восточнее села Никольское на острове Беринга, расстояние до береговой линии составило 225 км. Эпицентр находился на глубине 6 км. Толчки ощущались в Петропавловске-Камчатском и некоторых населенных пунктах Алеутского и Усть-Камчатского районов. Объявлялась угроза цунами, ожидалось, что высота волны достигнет 50 см.

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